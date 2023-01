L’Ajuntament d’Olot va aprovar ahir al vespre, per unanimitat, adherir-se al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona (ATMG). Aquesta integració entrarà en funcionament a la Garrotxa el proper mes d’abril, i permetrà a la comarca adherir-se al sistema de transport de viatgers coordinat de les comarques gironines, amb la seva xarxa i les seves tarifes. L’Ajuntament d’Olot destina 101.891,29 euros perquè els veïns de la ciutat pugui tenir accés al Sistema Tarifari Integrat, fet que els permet que el desplaçament amb diferents operadors de transport es pugui fer mitjançant un únic tiquet, sense cost addicional dins de la seva zona geogràfica de validesa. També garanteix un cost més econòmic dels bitllets i uns transbordaments més fàcils, a més de l’homogeneització de la informació del servei.

Segons explica el consistori, l’objectiu d’aquesta integració és el de «contribuir a posicionar el transport col·lectiu com a un sistema únic, global, que sigui competitiu enfront del vehicle privat, per tal de fer-lo més atractiu als usuaris actuals i potencials». Per això, indiquen, aquesta adhesió permetrà potenciar i facilitar el transbord i abaratir preus del transport interurbà a les comarques gironines.

Actualment el Consorci ATMG aplega 45 ajuntaments i 3 consells comarcals, conjuntament amb la Generalitat, donant servei a 274.527 habitants. Ara, el Consell Comarcal de la Garrotxa passa a ser un integrant més, igual que l’Ajuntament d’Olot.

D’altra banda, el plenari d’ahir també va servir per fer un pas més en la construcció de la promoció d’habitatge públic més important d’Olot, al barri de Sant Cristòfor. El ple va aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del polígon d’actuació del carrer Sant Cristòfor i el Pont de Santa Magdalena.

Es tracta d’un nou avenç en la tramitació per construir 87 nous pisos en aquest emplaçament. A més de la creació de nous habitatges, l’actuació també és un pas més en el projecte de recuperació de l’espai fluvial del riu Fluvià - que la ciutat va arrencar el 2012 - i que inclou renovacions i reformes urbanes obrint Olot al riu i establint un nou eix urbà amb passeigs, places i espais verds. La propostava comptar amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, l’abstenció d’ERC i la CUP i el vot contrari del PSC.

Durant la sessió també es va donar compte del compliment de l’Ajuntament en relació al personal eventual, així com l’informe de Morositat del quart trimestre del 2022. El període mitjà de pagament de les factures des de la data de registre se situa en els 30,56 dies pel fa a l’Ajuntament d’Olot i 24,98 a DinàmiG.

Paral·lelament, el ple va convalidar per unanimitat l’ajustament pressupostari de l’exercici 2022 per poder tirar endavant els ajuts a les noves activitats artesanes que s’instal·lin al Nucli Antic d’Olot. En aquesta línia, el ple també va donar llum verda a laprimera modificació de crèdit del Pressupost Municipal de 2023 amb els vots a favor de l’equip de govern (JuntsxCat), el suport d’ERC i l’abstenció de PSC i la CUP.

Tombada la moció de l’aigua

Per últim, en l’apartat de mocions, no va prosperar la proposta impulsada per la CUP a favor de la gestió pública de l’aigua i en suport a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), que va rebre el vot favorable de la CUP i ERC, el vot en contra de JuntsxOlot i l’abstenció del PSC. En darrer lloc, es va aprovar per unanimitat l’increment del 2,5% de les retribucions del personal del Consistori.