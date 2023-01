El Cap de Creus, una de les zones on més creixen les espècies exòtiques

El Cap de Creus, així com el nord del Gironès, són dues de les zones de Catalunya on més s’ha incrementat el nombre d’espècies exòtiques durant els últims dotze anys, segons un informe presentat aquesta setmana per la Generalitat. Es tracta d’espècies que han estat transportades pels humans d’un lloc a un altre, sigui de manera voluntària o involuntària. En el cas de les regions metropolitanes i litorals, es tracta d’un territori molt densament poblat i amb una gran tradició comercial, la qual cosa fa que el moviment d’espècies sigui molt intens i continu.

L’arribada d’una espècie exòtica pot alterar tot un ecosistema. Sobretot si aconsegueix arrelar-se a un territori, desplaçar-ne les espècies autòctones i expandir-se de manera exponencial. En aquests moments, segons revela un nou informe del projecte Exocat, a Catalunya hi ha prop de 200 espècies d’animals i plantes considerades invasores. Els experts adverteixen que la seva presència pot suposar un greu risc mediambiental, causar danys en sectors com l’agricultura i, en el pitjor dels casos, fins i tot convertir-se en un perill per a la salut de les persones. La Conselleria d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha promès doblar el pressupost per fer front a un fenomen a l’alça.

La radiografia més completa a hores d’ara sobre l’estat de les espècies invasores a Catalunya estima que, ara com ara, hi ha prop de 1.678 espècies exòtiques identificades al territori. Aquesta xifra ha augmentat de manera preocupant en l’última dècada. En deu anys s’han registrat unes 631 espècies exòtiques noves. Un 40% d’elles només s’han detectat de manera puntual i, de moment, sembla que no han aconseguit formar una població estable. La dada més preocupant té a veure amb el 12% d’espècies exòtiques que, després de la seva arribada, han començat a multiplicar-se exponencialment i s’han convertit en invasores. Algunes fins i tot han passat a considerar-se veritables plagues (com en el cas, per exemple, dels peixos d’aquari abandonats als rius i llacs).

Danys als cultius i a la salut

Fa tan sols unes dècades, per exemple, el nom de la vespa asiàtica (Vespa velutina) o del mosquit tigre (Aedes albopictus) amb prou feines se sentia per aquestes latituds del globus. Ara, en canvi, ja es parla d’aquests insectes com a espècies invasores àmpliament esteses que, en el primer cas, poden arrasar amb els cultius i, en el segon, propiciar l’expansió de malalties infeccioses. El mateix passa amb les ja famoses cotorres pitgrises (Myiopsitta monachus). L’expansió d’aquests ocells en ciutats com Barcelona i Madrid ha sigut objecte de crítica pel soroll que provoquen, els danys que generen al mobiliari urbà i, sobretot, per com la seva presència altera la flora i fauna autòctona.

L’arribada i expansió d’espècies invasores s’ha pogut observar en tot el territori català però, segons destaca l’estudi més exhaustiu elaborat fins ara, preocupa sobretot el seu impacte a les zones metropolitanes i litorals. A Girona, per exemple, s’ha detectat una plaga d’unes llúdries originàries de Sud-amèrica conegudes com a coipús (Myocastor coipus). En diversos aiguamolls del litoral i del prelitoral inquieta l’expansió de les oques d’Egipte (Alopochen aegyptiaca), que, pel seu caràcter agressiu, estan colonitzant aquests ecosistemes. I l’aparició d’insectes com els morruts de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) amenaça la supervivència de nombroses palmeres.

Diversos factors implicats

Per entendre el boom d’espècies invasores, els experts apunten a diversos factors. D’una banda, la seva aparició al territori es relaciona directament amb l’activitat humana (com en el cas d’espècies que es comercien, com les cotorres de Kramer, venudes com a mascotes, i les espècies que són transportades fins aquí de manera involuntària, com alguns insectes exòtics). D’altra banda, els experts alerten que l’expansió d’aquestes espècies s’està veient impulsada per les condicions climatològiques de la regió. L’augment de les temperatures, per exemple, s’ha convertit en el caldo de cultiu perfecte per a l’explosió de mosquits responsables de malalties tropicals.

Després de la publicació d’aquest preocupant diagnòstic, els experts insisteixen en la necessitat de fer front a aquestes plagues d’espècies exòtiques, sobretot a través de mesures de control i prevenció. Per això, segons va anunciar dijous la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i López, la Generalitat preveu doblar el pressupost destinat a lluitar contra les espècies invasores a Catalunya. A partir d’aquest any, Catalunya espera mobilitzar prop de dos milions d’euros per fer front a aquest fenomen.

El pla, anunciat durant la presentació de l’informe d’Exocat, preveu incrementar les accions directes per al control d’animals i plantes exòtiques en diferents punts del territori. Les accions se centraran sobretot en les espècies que en aquests moments afecten el sector primari i la seguretat de les persones. També es fomentaran programes d’investigació científica i iniciatives per conscienciar, educar i sensibilitzar la ciutadania sobre els perills que hi ha darrere d’aquest fenomen.