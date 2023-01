El municipi de Molló, situat al nord-est de la comarca del Ripollès, va patir ahir una incidència amb el transport escolar a causa de la nevada. L’alcalde de la població, Josep Coma, lamentava que en no ser una nevada destacada, només d’uns 4 o 5 centímetres de gruix, no s’haurien de registrar problemes de mobilitat, sobretot a la carretera C-58 entre Molló i la frontera de Coll d’Ares. De fet, el batlle va explicar que la màquina llevaneu no va netejar aquest tros de carretera fins a quarts d’onze del matí i això va comportar problemes per la gent que viu als veïnats d’Espinavell i Ginestosa. Per tot plegat creu que la Generalitat hauria de tenir més màquines llevaneu al Ripollès.

Coma considera que al maquina llevaneu que està destinada a Molló «acumula massa quilòmetres de carreteres, ja que dona servei a la Garrotxa i al Ripollès». Per això, creu que la Generalitat «hauria de reforçar» aquest territori amb alguna màquina més. «No podem permetre’ns en un país i un territori de muntanya on nevar és habitual que es compliqui la circulació només per 4 o 5 centímetres de neu». Per això des de l’Ajuntament transmetran la queixa al Departament de Territori. Des del Consell Comarcal del Ripollès van informar que s’havien vist dues línies de transport escolar afectades per l’acumulació de neu i gel a la carretera. Una va ser la línia de Molló, que no va poder arribar als veïnats d’Espinavell i Ginestosa, i l’altra la línia de Queralbs a la zona de Batet i la Casanova. Tot i això, des del Consell van informar que tots els alumnes afectats van poder arribar a l’escola amb l’ajuda de les famílies a excepció d’un. La nevada ha deixat paisatges enfarinats a altres punts del Ripollès i als punts més alts de la Garrotxa i l’Albera. Neu a les pistes d’esquí El temporal de nord va deixar la nit i matinada de divendres una nova nevada a la Cerdanya i el Pirineu central. Una de les escomeses intermitents que des de dilluns escombren de manera aleatòria les valls en cotes variables es va centrar sobre la cota baixa de mil metres deixant gruixos al fons de la plana de la Cerdanya d’uns tres centímetres. Per ara l’episodi de nevades ha estat el que històricament es demana entre la població: que nevi, però que ho faci amb ganes de veritat a la muntanya. En aquest sentit, les pistes d’esquí han acumulat nous gruixos que fan d’aquest pròxim cap de setmana el millor, per ara, de la temporada.