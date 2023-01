Mesures com la implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE), que des de l’1 de gener ha d’impedir als cotxes més contaminants accedir a nucli de les ciutats, estan motivant la compra de vehicles més sostenibles, entre els quals destaquen els electrificats, especialment els recarregables amb les seves etiquetes ECO i Zero emissions. Però per a generalitzar l’ús d’aquesta mena de vehicles 100% elèctrics i híbrids endollables, és vital comptar amb una bona infraestructura de recàrrega pública. Això ajudaria la població a familiaritzar-se amb la desconeguda recàrrega. La càrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables depèn principalment de dos factors: la capacitat de la bateria i la potència del carregador disponible.

Si tenim a casa un cotxe híbrid endollable o elèctric petit, podem deixar-lo carregant a la nit en el garatge amb càrrega lenta. En aquesta manera, (per a una potència de 3,6 kW) un híbrid endollable triga de mitjana entre 3 i 4 hores a carregar de 0 al 100% de bateria, i un elèctric, unes 16 hores de mitjana. Fora de casa, el més habitual és trobar punts de recàrrega de tipus 3 o semirràpid, ja que és obligatori que com a mínim siguin d’aquest nivell de recàrrega. La connexió es fa mitjançant connectors Mennekes, i amb una potència d’entorn d’11 kW, el temps mitjà de càrrega serà d’entre 30 minuts i 1 hora per a un híbrid endollable, i d’entre 4 i 6 hores per a un 100% elèctric. La manera 4 o superràpid, està indicat únicament per a vehicles 100% elèctrics amb alta autonomia, i permet en molts casos carregar fins al 80% de la bateria en poc més de 30 minuts amb una potència de 100 kW. Dins dels carregadors manera 4 existeixen també els de càrrega ultraràpida, especialment pensats per a les estacions d’ús públic exteriors o electrolineres.