La CUP Olot ha posat de manifest la seva oposició a la pista de gel instal·lada a la ciutat, ja que suposa un cost energètic «desmesurat», amb la consegüent contaminació ambiental, tant pel que fa a les emissions de carboni com pel soroll generat. En aquest sentit, la formació anticapitalista reclama «coherència i responsabilitat» al govern municipal de Junts per tal d’incentivar un oci alternatiu, amb baixes emissions de carboni i per a tothom.

La Candidatura d’Unitat Popular destaca «l’alt cost ambiental» d’aquest tipus d’instal·lació. Per una banda, consideren que el seu manteniment energètic, tot i que sigui a través d’electricitat «suposadament neta», provinent de renovables, és igualment una despesa «prescindible». «És irònic que mentre el govern predica l’estalvi energètic i la sostenibilitat, fomenta un malbaratament energètic a la ciutat com aquest», manifesten. D’altra banda, els cupaires exposen que mentre cada vegada hi ha més famílies que pateixen pobresa energètica, l’Ajuntament continua apostant per mesures «elitistes i sense cap tipus de sensibilitat cap a les persones més vulnerables». En aquesta línia, la CUP es pregunta quantes llars s’hi podria assegurar el subministrament energètic amb el consum d’aquesta pista de gel. És per tot això que la CUP Olot hagués apostat per activitats que fomentin el consum «responsable» amb un model d’oci participatiu i que treballi valors com la responsabilitat social. A més, des d’una mirada enfocada en l’ecologia i amb coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible dels que «l’ajuntament farda». A més a més, Olot està afectat per l’alerta hidrològica de l’Agència Catalana de l’Aigua i des del 26 d’agost s’apliquen restriccions sobre l’ús de l’aigua que afecten les llars, el reg de jardins i zones verdes, les fonts ornamentals, les activitats agrícoles, ramaderes i industrials. Es va anul·lar, per exemple, la Batalla d’aigua i escuma de Festes del Tura. Segons Ipcena (entitat ecologista) s’estima que una pista de gel artificial de 200 metres quadrats consumeix al mes 19.900 litres d’aigua i 16.800 kw i emet 5,52 tones de CO2.