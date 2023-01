Un centenar d’al·lergòlegs de tot Catalunya es van reunir ahir a l’hospital Santa Caterina de Salt per presentar i discutir casos clínics d’especial interès al llarg del matí. L’anafilaxi és una de les patologies que més es va tractar al llarg de la jornada, tenint en compte que en els últims anys estan augmentant les malalties al·lèrgiques, i per això és necessari saber reconèixer aquest tipus de patologia, sobretot les que revesteixen gravetat, i derivar-la quan sigui necessari a l’especialista.

L’anafilaxi consisteix en una reacció d’hipersensibilitat ràpida i sistèmica, que pot arribar a ser molt greu i comprometre la vida de la persona, fins i tot pot arribar a ser mortal. Sol afectar la pell i mucoses en més del 80% dels casos i s’acompanya de dificultats respiratòries, marejos o símptomes digestius com ara dolors abdominals o nàusees. Existeixen altres formes de presentació, per exemple sense clínica cutània, i en nens menors de dos anys pot manifestar-se amb decaïment i plor. En nens més grans, sobretot asmàtics, sol iniciar-se amb tos persistent i sibilàncies. Sovint és una patologia poc reconeguda i no sempre tractada adequadament.

La prevalença de l’anafilaxi se situa entre 0,3% i 5%, amb una incidència de 103 episodis per 100.000 persones/any, amb un pic a la franja de 0 a 2 anys de vida. La causa principal a la infància són els aliments, i en l’edat adulta els fàrmacs. Els fàrmacs més implicats són els antiinflamatoris i els antibiòtics betalactàmics, i en el cas dels aliments en nens sobretot destacar l’ou, la llet, fruits secs, peix i marisc, i en els adults els fruits secs, marisc, peix i fruites. Altres causes són les picades d’himenòpters, el làtex i l’anisakis, un paràsit que es pot trobar al peix i als cefalòpodes.

La problemàtica es va tractar en la jornada Matí Al·lergològic i es va posar en relleu la consolidació del projecte assistencial en l’atenció a l’al·lèrgia a la Regió Sanitària de Girona. Hi van participar el gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras; el president de la societat catalana, Joan Bartra; el director mèdic l’Hospital Santa Caterina, Esteban Gaitán; i la coordinadora del servei territorial, Laia Prat, entre d’altres.