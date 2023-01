L’Associació de Voluntaris de CaixaBank a Girona ha impulsat durant l’any 2022 un total de 1.081 accions a les comarques gironines per a ajudar a més de 9.730 persones vulnerables de Girona en matèria d’educació financera i inserció laboral, salut, pobresa infantil i altres activitats. Durant l’any passat, un total de 334 persones van participar com a voluntaris i voluntàries actius a Girona, xifra que s’ha incrementat un 328% respecte l’any anterior.

Enguany, l'Associació de Voluntariat ha reorganitzat els seus programes tenint en compte les necessitats del país. En els projectes educatius, entre els quals destaca l'educació financera, l'acompanyament en la lectura i les sessions de reforç escolar, aquest any s'han realitzat en còmput global més de 3.000 activitats en benefici de 35.000 persones.

En l'àrea de digitalització, a través de formacions específiques en ofimàtica i competències digitals, s'han impulsat més de 200 activitats per a més de 2.000 beneficiaris. A més, s'han realitzat més de 3.000 iniciatives d'acompanyament en inserció laboral i emprenedoria per a 3.700 persones en situació vulnerable, així com iniciatives de suport a la gent gran. A més, també s'han impulsat 200 accions mediambientals amb 1.800 beneficiaris a través d’activitats específiques per a la cura del planeta, recollides de residus i sensibilització ambiental.

Com a activitat excepcional, s'ha dut a terme l'organització de deu combois humanitaris per a gestionar el trasllat a Espanya de més de 560 refugiats ucraïnesos.