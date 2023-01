L’Espai Cràter comença el 2023 amb la gran novetat de la programació d’hivern: un cicle de cinema gratuït dedicat al planeta Terra, amb sis audiovisuals per als públics infantil i adult. El cicle s’estructura a partir de dues línies que cerquen el mateix objectiu: una secció per als més joves i una altra dirigida al públic adult; cadascuna de les tres pel·lícules que els integren busquen tres arguments d’interès.

En la primera sessió presentaran què és el planeta Terra i quina és la seva complexitat i fragilitat. En la segona reflexionaran al voltant de quina és la responsabilitat de la població per tal de conservar allò el medi ambient. En la tercera sessió, es veurà alguna de les conseqüències que ja està tenint la intervenció dels éssers humans en la natura i el medi ambient. Com és habitual, la programació d’hivern d’Espai Cràter, que va començar per Nadal amb tallers familiars, continua amb més visites guiades a l’exposició sobre vulcanologia i el volcà Montsacopa, i nous tallers familiars.