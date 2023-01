Més de 200 aspirants a una plaça de sanitari resident s’examinen a Girona

Un total de 27.700 aspirants van ser admesos ahir en les proves d’accés a una plaça de formació sanitària (FSE) que van tenir lloc a 28 seus de tot Espanya, entre les quals hi ha Girona.

Concretament, ahir hi havia 225 persones registrades per a fer l’examen a la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. Com cada any, la prova va tenir una durada de quatre hores i mitja, i durant aquest temps els aspirants van haver d’omplir un formulari amb 200 preguntes i 10 de reserva, totes amb quatre opcions de resposta.

Els participants que es van examinar ahir optaven a una plaça de Medicina, Farmàcia o Infermeria, mentre que les proves de Psicologia, Química, Biologia i Física es faran la setmana que ve. Enguany, Sanitat ha ofert 11.171 places a tot Espanya, un 5% més que l’any passat i un 39% més respecte a fa cinc anys. El 7% es reserven per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En concret, a la titulació de Medicina l’oferta és de 8.550 places, un 5% més que a la convocatòria prèvia. L’especialitat amb més oferta és Medicina Familiar i Comunitària, amb 2.455 places. Hi aspiren 12.668 metges, un 74% procedents d’universitats espanyoles i un 22% extracomunitaris.

L’oferta per a la titulació d’Infermeria puja a 1.961 places, un 8% més que a la convocatòria prèvia. L’especialitat d’Infermeria amb més oferta de places és Infermeria Familiar i Comunitària, amb 824 places. En total, a Infermeria el nombre d’aspirants és de 7.889.

A la resta de titulacions, l’oferta és de 308 places a Farmàcia i el nombre d’aspirants és de 1.599. A Psicologia hi ha 231 places i 4.079 aspirants; a Biologia hi ha 60 places ofertes i 1.070 aspirants; a Física, 42 places i 265 aspirants; ia Química hi ha 19 places i hi opten 226 aspirants.

«Calen moltes millores»

El degà de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San, lamenta que Sanitat dona continuïtat a un sistema que «necessita millores». Explica que l’augment de les places MIR «no garantirà més metges si igualment un cop acabin marxaran fora de Catalunya». D’aquesta manera, concreta que el problema «no és que falten metges, sinó que els llocs de feina no són prou atractius».

San exemplifica aquesta problemàtica amb l’experiència de l’any passat, quan hi va haver 71 places d’atenció primària sense cobrir a Catalunya, tres de les quals van correspondre al Baix Empordà. «Es van oferir incentius econòmics als residents perquè triessin una plaça a les zones rurals i més allunyades de les grans ciutats, i ni així es van aconseguir cobrir, va caldre obrir-les a extracomunitaris», manifesta San, qui afegeix que «la medicina de família no està prou valorada ni gaudeix del prestigi d’altres especialitats, això també ho perceben els joves».

De fet, és la problemàtica de cada any: acostumen a ser les últimes a triar-se i de les poques en què queden vacants. I com més allunyades de Barcelona i l’àrea metropolitana s’ofereixen, encara més complicat és cobrir-les. L’any passat la xifra va ser significativa perquè va ser el primer cop que en quedaven tantes sense assignació. D’altra banda, San concreta que també hi ha altres especialitats deficitàries. «En general, la sanitat pública s’està deixant en un segon pla, això genera inquietud i molts professionals se’n van a la sanitat privada; es tracta d’una problemàtica que va guanyant magnitud i que des del Ministeri no s’estan fent passos per resoldre».

Pel que fa a les condicions laborals dels metges residents, San també considera que «les retribucions haurien de ser més bones».

Finalment, el degà de Medicina valora positivament la participació dels estudiants de la Universitat de Girona als exàmens MIR. «Ens consta que, cada any, almenys un 95% de graduats a la nostra universitat s’examina, per tant el nivell de participació és molt alt i els resultats també són bons», manifesta.