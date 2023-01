Jordi Joan Fageda (Olot, 1951), resident a Can Penya, al barri de Pocafarina de les Planes d’Hostoles, es presentarà a la llista del PSC com a candidat independent a l’alcaldia en les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Ha dedicat tota la seva vida al Cos de Bombers d’Olot. Primer com a bomber voluntari (1962-1981) i, després, com a bomber professional (1981-2007).

Ara jubilat, és un home actiu, té vocació de servei públic i vol dedicar totes les seves energies a la població que l’ha acollit i retornar-li tot el que li ha donat, gestionant el seu futur de la millor forma possible. Pròximament, presentarà la llista que l’acompanyarà i presentarà el seu programa per les Planes en un acte públic a la mateixa població de la comarca de la Garrotxa.