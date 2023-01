Un nou vehicle elèctric compartit en format de lloguer que hi haurà a partir d’aquest mes a Sant Joan, es convertirà en un dels nous graons del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi. La presentació, que es va fer dijous a la tarda, coincideix en el temps amb la renúncia del mateix tipus de servei que Ripoll oferia des de fa més d’un any.

La poca repercussió que durant aquest temps ha tingut el servei de vehicle compartit, ha obligat a l’Ajuntament de Ripoll a demanar-ne la baixa, tal com reconeix el regidor de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, qui lamenta que «no ha pas tingut massa èxit».

El mateix Colomer va proposar fer-ne campanyes i publicitat per augmentar-ne l’ús, però coincidint amb el fi de 2022 se’n acabar demanant la baixa. El Renault Zoe que es va posar al servei dels ripollesos no va acabar de trobar encaix entre la població. El seu ús estava supeditat a la utilització que en fessin usuaris de l’associació Leader Ripollès Gis Bisaura, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll.

Aquesta limitació va provocar que els usuaris particulars del municipi hi tinguessin massa limitat l’accés. El seu ús particular es va circumscriure sobretot durant els caps de setmana o festius o la tarda de la resta de dies.

El cotxe de similars característiques que oferirà l’Ajuntament santjoaní, prové també de la iniciativa de la mateixa associació Leader, a banda del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El vehicle elèctric té l’objectiu de contribuir a un model de mobilitat menys contaminant, i es podrà utilitzar a través de la cooperativa Som Mobilitat, en un format que té rèplica en setanta models similars a tot Catalunya.

L’alcalde santjoaní Ramon Roqué, espera que a diferència de Ripoll, el vehicle aconsegueixi l’acceptació dels vilatans d’un municipi que per nombre d’habitants pot aconseguir «un millor encaix». Per assolir-ho, ha aconseguit un conveni amb Som Mobilitat, on la franja horària no serà dissuasòria amb els usuaris particulars.

A banda dels funcionaris municipals, els membres de la comunitat Energia Santjoanina, ja s’han involucrat en la seva utilització. Per ser-ne usuari cal ser soci de Som Mobilitat, amb una única aportació de deu euros. L’Ajuntament santjoaní n’assumeix l’energia per carregar-lo, a canvi de la qual ho compensarà amb un nombre de lloguers gratuïts.

La nova comunitat energètica de Sant Joan de les Abadesses, es va presentar divendres a la sala de plens de l’Ajuntament, amb la presència del meteoròleg Francesc Mauri. El mediàtic presentador va eplixar les millores de les alternatives energètiques als models convencionals.

Energia Santjoanina és una entitat que s’ha format per contribuir a la transició energètica, a combatre el canvi climàtic a través de la creació d’energia renovable, l’autoconsum compartit i les ajudes públiques a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en cobertes municipals.