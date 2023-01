Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir entre el 18 i el 19 de gener sis persones en l’operatiu conjunt que van fer a Andalusia i al País Valencià contra un entramat que manipulava tacògrafs i obligava els camioners a treballar més hores de les permeses per la llei. Hi ha una desena d’investigats. Entre els detinguts hi ha el propietari de l’empresa de transports, acusat de delictes de falsedat documental i contra els drets dels treballadors. Els agents van fer escorcolls a la Línia de la Concepció, Estepona i València.

La investigació es va iniciar quan, durant el mes de febrer de 2022, un indicatiu de trànsit de Girona, en el decurs d’un servei ordinari, va aturar un vehicle que es dedicava al transport internacional de mercaderies i que duia l’aparell de control de temps de conducció i descans manipulat. El sotsinspector Carles Gómez, cap de l’Àrea Central de Circulació i Normativa de la Divisió de Trànsit, ha explicat que quan van aturar aquest primer camió van comprovar que tenien ja antecedents de vehicles de la mateixa empresa amb el tacògraf manipulat. A partir de llavors van aturar més camions de la companyia. Com que l’empresa no tenia seu a Catalunya, van consultar a la Guàrdia Civil i els va confirmar que també tenien denúncies en aquest sentit. A partir d’aquí, i seguint les instruccions de la Fiscalia de Seguretat Viària, els Mossos d’Esquadra de la Divisió de Trànsit van iniciar una investigació per detectar si l’empresa estava obligant els seus camioners a fer més hores de les legals. El propietari de l’empresa de transports, a més de demanar la manipulació del tacògraf, també va denunciar la pèrdua de forma fraudulenta de la seva targeta de conductor, amb l’objectiu d’obtenir-ne un duplicat de l’administració i posteriorment obligar els treballadors de l’empresa a utilitzar-la, un cop esgotaven les hores de conducció que la normativa estableix L’empresari va ser detingut per més de 200 delictes continuats de falsedat documental i contra els drets dels treballadors. Els agents també van detenir cinc conductors com a cooperadors necessaris quan alguns d’aquests es trobaven en ruta.