La Policia Local de Llançà va detenir ahir dos joves de 20 i 22 anys per atracar dos menors amb una navalla. Se’ls investiga per un robatori amb violència utilitzant una arma blanca i amb amenaces. Els fets es van produir cap a dos quarts d’una de la nit a prop de l’envelat, on se celebrava la Festa de Sant Vicenç. Els dos joves haurien sostret una cartera que contenia 60 euros a dos menors d’edat amenaçant-los amb una navalla. Els afectats en van informat de seguida els agents de la Policia Local, que es trobaven a la zona fent tasques de seguretat, i van poder detectar els lladres. Tots dos es van resistir a la detenció amb una actitud molt agressiva.

Al cap de pocs minuts d’haver donat l’alerta, un dels menors va reconèixer un dels suposats delinqüents, que estava demanant a la barra del bar de l’envelat, i va avisar la Policia Local. Els agents el van anar a buscar i el van treure a fora, on va quedar detingut. Segons informa la policia, l’home hauria intentat agredir els agents i es va mostrar agressiu en tot moment. Fins i tot es va intentar treure les manilles en diverses ocasions i va amenaçar de mort els agents. No va ser fins cap a les quatre de la matinada, en acabar la festa, quan va ser localitzat el segon autor dels fets. L’home també es va resistir a la detenció donant cops de peu als agents. Un cop dins del cotxe patrulla, va continuar amb les coces donant puntades als vidres fins arribar gairebé a trencar el del darrere del vehicle policial.