Divisió d’opinions entre els usuaris de l’AP-7 davant l’entrada en vigor de la mesura que converteix el carril dret des de Fornells fins a Vilademuls en exclusiu per a l’entrada i sortida de vehicles, de manera que està separat per una línia contínua i només s’hi pot circular a 80 quilòmetres per hora com a màxim. Els cartells indicatius es van instal·lar la setmana passada i ja han generat les primeres reaccions- bones i dolentes- entre els usuaris. Des d’Asetrans, el seu president, Àlex Gilabert, explica que entenen la mesura per incrementar la seguretat a la via, però també adverteix que l’autopista -actualment ja molt col·lapsada- perdrà capacitat. Des del seu punt de vista, el millor hauria estat ampliar un carril l’autopista, però és conscient de les dificultats econòmiques que hi hauria. Per tant, més enllà d’aquesta mesura en concret, creu que sh’auria d’abordar «el problema de capacitat» que hi ha a tota l’AP-7.

Des de la setmana passada, a l’autopista ja es poden veure els cartells que assenyalen que el carril de la dreta està destinat exclusivament als vehicles que desitgen sortir. També s’ha pintat una línia contínua en els trams localitzats i s’indica, clarament, que aquells que circulin per la dreta només podran anar a un màxim de 80 quilòmetres per hora. L’objectiu de la mesura, pactada entre el Minisiteri de Transports i el Servei Català de Trànsit, és reordenar el trànsit i reduir la xifra de col·lisions posteriors.

Els usuaris, però, de moment estan dividits sobre l’efectivitat d’aquesta mesura. Així es reflecteix a les xarxes socials, on s’han vertit opinions positives i negatives al llarg dels últims dies. «Atenció a l’aberració que han fet a l’AP-7 en el tram entre Fornells i de Vilademuls. Carril de la dreta limitat a 80 per només entrades/sortides i els altres 3 a 120. Nova excusa pels carril centristes a ocupar ja no el segon, sinó el tercer carril d’aquest tram. Ni els camions van a 80», escrivia l’usuari Arnau Font (@senyorfont) a Twitter. Una opinió similar ha mostrat l’usuari Eduard Sibils a Facebook, on demana: «Algú em pot explicar què coi significa l’estupidesa que han fet a l’AP-7 a Girona, al carril dret, on només es pot circular a 80km/h i en el qual no hi poden circular camions? Em diran que no és perillós circular a 80km/h en una autopista on t’adelanten els camions de gran tonatge i per postres, suprimeixen un carril dels 4 que teníem, provocant que el trànsit sigui més dens i augmenti la possibilitat d’accidents? Il.luminats!».

D’altres, en canvi, s’han mostrat més favorables a la mesura. És el cas de Jacint Xifra, que, en una resposta a Facebook, assenyala: «Està pensat perquè aquest carril, ara, sigui només per sortir. Això facilita que els que s’incorporen ho facin com a carril d’acceleració. Si tot es respecta, jo crec que és efectiu. Per circular queden tres carrils lliures, com és tota l’autopista de cap a cap». També Xevi Gar hi veu el costat positiu: «Està pensant per quan hi ha tanta cua que et quedes parat al mig del carril a un quilòmetre del peatge. Així els camions i cotxes que no surten ja saben que s’ha nde canviar de carril».