El pavelló de la Draga de Banyoles acollirà aquest cap de setmana la 25a edició del Firestoc i que es farà del divendres a la tarda fins al diumenge. Més d’una trentena d’expositors, majoritàriament de Banyoles i comarca repartits en 55 estands que ompliran el pavelló oferint els seus productes coincidint amb el període de rebaixes d’hivern, oferint les millors ofertes en roba, calçat, complements, roba de la llar, alimentació i esport. De la trentena d’establiments que hi participaran, la majoria són de Banyoles, tot i que també n’hi ha s poblacions de la demarcació de Girona com Figueres, Olot, Roses i Palamós, així com d’igualada i Tordera.

Durant la presentació del Firestoc la regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, es va felicitar que la fira arribi aquest cap de setmana a la 25a edició i va destacar que “arribem als 25 anys de Firestoc amb un bon estat de salut tot i les adversitats que el petit comerç ha hagut de superar en els darrers anys”. Per la seva banda, la presidenta de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, va valorar positivament els 25 anys de la fira i va assegurar que “és una fira molt consolidada, on no només rebem visitants de Banyoles i comarca, sinó que també en ve gent de poblacions com Figueres, Girona o Olot”.