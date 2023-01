El jurat del primer concurs de comerços lingüísticament exemplars del Ripollès ha decidit atorgar el premi al Forn de Vallfogona que s’ha imposat d’entre un total de sis aspirants. «Ha estat una victòria ajustada», admeten des d’Òmnium Ripollès que ho ha organitzat amb el suport del Servei Comarcal de Català del Ripollès (Consorci per a la Normalization Lingüística) i la Plataforma per la Llengua. A més a més, també s’ha reconegut amb una menció especial la Impremta Llibreria Garriga de Sant Joan de les Abadesses. El primer premi està dotat amb 600 euros. La iniciativa estava oberta a tots els comerços amb un espai físic. El veredicte s’ha donat a conèixer aquest dijous durant un acte a Ripoll.

La resta de participants d’aquesta primera edició han estat l’Agrobotiga Mas Pinos, de Vallfogona de Ripollès i la Cerveseria Catalluna, la Fruiteria Cultiva’t de Ripoll i #SomFormatgers, tots tres a Ripoll.

Per arribar al veredicte, el jurat, conformat per representants de les tres entitats organitzadores, ha visitat els comerços els dies 30 de novembre i 13 de desembre de 2022. Entre els elements que s’han valorat hi havia la presència del català en la retolació exterior, la retolació informativa de dins i fors, l’ús de la llengua durant l’atenció al públic, els tiquets de compra i la presència d’internet.

La iniciativa buscava «donar un reconeixement social» a aquells comerços que estan fent un bon ús de la llengua i intentar frenar el que consideren un canvi de tendència amb un major ús del castellà. Al marge del concurs, també s’atorguen segells de qualitat lingüística si compleixen els requisits.

El premi es va lliurar dijous al Consell Comarcal del Ripollès. També s’ha fet una xerrada, «No em canviïs la llengua» amb Toni Albà, Rosario Palomino, Matthew Tree i Carme Sansa.