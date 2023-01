Front comú per reclamar més connexions ferroviàries entre Barcelona i França

L’Aliança Ibèrica del Ferrocarril s’ha sumat a les veus, cada cop més nombroses, que reclamen la millora de les connexions ferroviàries transfrontereres entre Espanya i França. Segons han indicat a través d’un comunicat signat amb altres entitats aquesta setmana, coincidint amb la cimera de Barcelona, l’actual oferta de serveis ferroviaris entre els dos països és «totalment insuficient» per poder oferir «una alternativa amb baixes emissions, còmoda i competitiva», als vols de curta i mitja distància o al cotxe privat, que, segons recorden, són els mitjans de transport que «dominen la mobilitat transfronterera, amb un alt impacte ambiental i social». De la mateixa manera, critiquen que des del passat mes de desembre, quan es va trencar l’aliança de SNCF i Renfe (per decisió unilateral de la primera) per explotar conjuntament la connexió Barcelona-París, només hi ha dos trens diaris per sentit que creuen el túnel del Pertús, que són els que ofereix la companyia SNCF en solitari. «Tot això, malgrat l’enorme inversió de més de 1.000 miliolns d’euros realitzada per connectar Figueres i Perpinyà amb una línia d’alta velocitat», lamenten.

Al document de l’Aliança Ibèrica del Ferrocarril s’hi han afegit altres entitats defensores del transport públic, entre les quals la catalana Promoció del Transport Públic. Totes elles lamenten que, malgrat l’estreta relació que han tingut històricament Espanya i França, la majoria de connexions ferroviàries transfrontereres s’han anat abandonat durant els últims anys, de manera que la majoria de viatges es fan amb transports com el cotxe, els camions o l’avió. I com a exemple, recorden que al corredor Barcelona-París actualment només hi ha els dos trens per sentit al dia, «molt lluny dels més de divuuit vols diaris que ofereixen les companyies entre dos dels principals destins turístics europeus». A més, lamenten que les línies entre Barcelona, Tolouse i Marsella també s’hagin clausurat, «malgrat la proximitat geogràfica, cultural i econòmica entre Catalunya, Occitània i la regió Sud». Fa pocs dies, però, Renfe va començar els viatges de proves per poder recuperar les connexions amb Lió i Marsella, ja que ha rebut l’autorització francesa per poder fer-ho.

Una altra qüestió que preocupa a les associacions signants del document és la suspensió dels trens nocturns entre París i Barcelona, que van desaparèixer el 2013, just quan es va posar en servei la línia d’alta velocitat, «eliminant així la única alternativa sostenible a l’avió», denuncien.

Per tot plegat, les diferents associacions demanen tant als governs espanyol i francès com a les dues operadores ferroviàries que «ampliïn les línies existents, restableixin els serveis Barcelona-Tolouse/Marsella, que reobrin els trens nocturns París-Barcelona i París-Madrid i que augmentin els serveis regionals transfronters», com els que haurien de connectar Figueres i Perpinyà.

Des del seu punt de vista, «desenvolupar les connexions ferroviàries transfrontereres és esencial per oferir a la ciutadania l’opció d’escollir una mobilitat més sostenible entre els dos països i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic».

De la mateixa manera, també reclamen que es faci una major inversió en la millora de la xarxa i que s’incorpori material ferroviari més modern per tal de fomentar «la creació de llocs de treball verd, promoure un turisme responsable i donar suport a un desenvolupament industrial competitiu».