Quines funcions exerceix la Cambra?

Donem serveis als propietaris de finques urbanes que necessiten ajuda per llogar un pis o tenen problemes amb la finca o l’inquilí. Oferim serveis jurídics, som administradors de finques i tramitem fiances, les recaptem per després dipositar-les a l’Incasòl. A més, també oferim serveis per potencials operacions de compravenda. Estem complint, fins a cert punt, una labor social, perquè atenem al petit propietari.

Què els diferencia d’una assessoria o una consultoria?

Donem serveis als nostres socis, que paguen una quota mínima, pràcticament simbòlica, i això et permet accedir a uns serveis amb uns preus moderats, fins i tot per sota del preu del mercat.

Quants socis tenen actualment?

Més de 6.000 i tenim més de 60 persones treballant a les diferents delegacions de la Cambra a Girona.

La manca d’oferta de pisos a Girona és un dels principals problemes del sector?

Sí, és una realitat i és un tema que s’anirà agreujant. Crec que s’està legislant d’una forma que està provocant que molts immobles surtin del mercat del lloguer.

A què es refereix?

Per exemple, ara la màxima actualització que es podrà fer dels lloguers aquest any és d’un 2%. Tampoc es pot desnonar una persona amb situació de vulnerabilitat, però tampoc se’l podrà desnonar tot i que no pagui. A més, pel que fa a les ocupacions il·legals, és molt difícil treure a les persones.

La gent prefereix no llogar per evitar aquests problemes?

Sí, tot això son fets que provoquen que la gent, fins i tot que persones que tenien immobles en el parc d’immobles de lloguer, els treguin. Diuen: «escolta, tu, no vull maldecaps, només tinc maldecaps, tinc un inquilí que si el vull fer fora perquè no paga no hi ha manera de fer que marxi, després quan marxa em deixa el pis destrossat...» Tot això frena algunes persones i provoca un efecte contrari al que es voldria, perquè si es restringeixen immobles que van al mercat de lloguer, en els pocs que queden, com que hi ha més demanda, es provoca una pressió sobre els preus i que aquest pugin.

Aquesta situació fa que hi hagi més pisos en venda.

Exacte, gent que treu la seva propietat del mercat del lloguer se la ven i així no té maldecaps.

Tot i que pugi l’oferta de pisos en venda és un moment complicat per a la compravenda d’habitatges?

La puja dels tipus d’interès i la inflació fan que molta gent no hi pugui arribar. A més, ara els bancs posen moltes més dificultats a la concessió de crèdits. Per tant, moltes persones no ho tenen fàcil per accedir al crèdit i també els immobles han pujat de preus. Això fa que l’accés al mercat de compra d’habitatges sigui complicat.

Tot plegat és un bucle.

Sí, aquest cercle viciós que fa que l’oferta de lloguer s’empetiteixi i es tensa més la demanda.

Posar topalls al preu del lloguer és una solució?

Intervenir el mercat, des del meu punt de vista, sempre comporta disfuncions. L’ideal seria que el mercat es regulés amb l’oferta i la demanda. Ara, un cert control per a les persones que tenen més vulnerabilitat crec que també és bo que hi sigui. Però tant d’intervencionisme com hi ha ara, això de dir que només es poden pujar els lloguers un 2%... Tot això és contraproduent.

Quina pot ser la solució?

S’haurien de prendre mesures més a llarg termini. Es té una tendència a fer moltes coses a les grans ciutats. Un exemple podria ser crear una nova universitat, això torna a provocar més demanda pel flux de gent. Descentralitzar determinats projectes per no concentrar-ho tot a les grans ciutats.

Què opina dels pisos turístics? Creu que tenen impacte en l’accés a l’habitatge?

Sí, perquè amb els pisos turístics molts propietaris obtenen rendibilitats superiors al que és el lloguer d’habitatge normal.

Veu bé que es regulin?

Sí, és bo que a les ciutats hi visqui gent que hi visqui tot l’any i creï barri.

Els pisos buits son un problema?

Jo crec que a més de ser un problema és un fracàs, és a dir, és un fracàs de la societat. Perquè resulta que amb la falta d’habitatge que tenim, que hi hagi pisos que estiguin buit demostra que alguna cosa falla, que estem fracassant.

Com veu el mercat immobiliari gironí aquest 2023?

Penso que els lloguers continuaran apujant els preus, perquè hi ha molta demanda de pisos de lloguer. No sé si continuaran pujant amb la mateixa intensitat que aquest últim any o es moderarà una mica.

I la compravenda d’habitatges?

Aquí potser sí que distingeixo clarament entre Girona ciutat i la província. A Girona pujarà el preu, malgrat que penso que moderadament i les compres s’alentiran. En canvi, en poblacions més petites, que fins i tot algunes encara tenen estoc de finques que es van construir abans de la crisi, ho veig diferent. No crec que hi hagi tanta pressió de preus a l’alça a les poblacions més petites de la província.

En canvi, el lloguer sí que seguirà una tendència molt similar a tota la demarcació?

Sí, tot i que és possible que l’increment dels preus sigui inferior que a Girona ciutat.

Imagino que depèn de quina zona de la província, perquè si mirem cap a la costa...

Clar, depèn si son municipis turístics. Els municipis turístics tenen també una altra problemàtica, que es troben que gent que treballa allà no pot viure al mateix municipi, han d’anar a viure fora.