Protecció Civilde la Generalitat ha desactivat aquest matí la fase d'Alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT un cop actualitzades les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que indiquen que ja ha finalitzat l'episodi de fort vents.

Durant el cap de setmana, el vent no ha provocat incidències rellevants i no s'han produït afectacions als serveis bàsics, a excepció de la caiguda d'una línia elèctrica a Gerb, al terme municipal d'Os de Balaguer, a la Noguera.

A l'Empordà continuarà la presència de la tramuntana durant tota la jornada, amb més força a la zona nord.

Avui circularan bandes de núvols al llarg del dia que faran que la temperatura màxima quedi una mica més baixa.

A banda, es mantindrà la tramuntana a punts de l'Empordà, si bé no serà pas tan intensa com ahir, amb mala mar als sectors encarats al nord 👇https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) 23 de enero de 2023

A les comarque gironines Bombers ahir informava de l'atenció d'una quinzena d'avisos per vent.

A la Regió d'Emergències de Girona, hem atès 15 avisos per vent des de la passada mitjanit. A Palamós (vídeo), hem retirat del sostre d'una casa de dues plantes un parell de planxes metàl·liques, despreses per la força del vent. #bomberscat pic.twitter.com/ggtjV9XtVz — Bombers (@bomberscat) 22 de enero de 2023

Algunes de les ratxes més destacades segons el Servei Meteorològic de Catalunya han estat a Boí amb 143,6 quilòmetres per hora, a Tossa d'Alp, 112 quilòmetres per hora i a Salòria, 105,5 quilòmetres per hora.