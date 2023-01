El trànsit baixa a Girona un 25,7% respecte de fa 3 anys i es recupera la xifra d’usuaris d’autobús

Les dades de la circulació de vehicles a motor per la ciutat de Girona indiquen que durant l’any 2022, s’ha registrat un 25,7% menys de trànsit als carrers respecte de l’any 2019. Per contra, el nombre d’usuaris del transport públic pràcticament han recuperat les mateixes xifres que fa tres anys. Tant el 2020 com el 2021 no es poden utilitzar comparativament perquè tenen les estadístiques distorsionades per les diferents restriccions aplicades en la mobilitat per combatre l’expansió de la pandèmia.

El descens del vehicle privat a dins de Girona es constata amb les dades extretes dels 34 sensors instal·lats en semàfors distribuïts a les principals vies de la ciutat per comptar el pas de vehicles. Aquests aparells han registrat una mitjana global d’uns 5.000 vehicles diaris durant l’any 2020. En canvi, durant els dotze mesos abans de l’esclat de la Covid, aquests punts registraven de mitjana diària uns 6.650 vehicles. Aquests sensors serveixen a l’Ajuntament per tenir informació i conèixer els fluxos de vehicles i per buscar solucions o alternatives amb dades a la mà en cas d’intentar generar canvis.

Pel que fa a l’ús d’autobusos públics, el número d’usuaris s’ha anat recuperant trimestre rere trimestre. Globalment, l’any 2022 es va tancar amb uns 450.000 tiquets venuts menys que l’any preCovid (2,88 milions usuaris per 3,34 milions usuaris).

No obstant això, el darrer trimestre de l’any 2022, la xifra pràcticament fregava la del 2019. El 2022 van ser 863.345 passatgers i tres anys abans havien estat 894.857. El 2021 tot just s’havia quedat en 706.803 viatges.

Teletreball? Resposta complexa

L’argument per explicar el descens d’ús de vehicle privat és complex i no tindria només a veure amb el terreny que ha guanyat el teletreball en determinades professions liberals i entre els treballadors de les administracions públiques. De fet, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona preveu fer una enquesta al llarg d’aquest any que permetrà obtenir més informació sobre els canvis en la manera de moure de la ciutadania de la capital i dels residents en les poblacions de l’àrea urbana i de tot el seu entorn. La darrera es va fer fa una dècada. «Amb aquesta enquesta tindrem més informació», indica la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

El que sí que té clar la representant municipal és que la presència d’un 25,7 per cent menys de vehicles a motor donant voltes per la ciutat és una «bona» notícia perquè genera una major «seguretat viària» i perquè això implica «menys estrès i menys soroll i, per tant, és un benefici per la salut de les persones».

Vehicle privat en descens

Podria semblar que la xifra de la reducció d’aquest 25,7% és una mitjana emmascarada per un retorn progressiu a la tornada a la normalitat després de l’impacte de la pandèmia. Però no. Si la mitjana es fa només fins a l’agost, el descens és del 22,5%. Per tant, en els darrers mesos encara s’ha accentuat més la baixada de trànsit.

Els dos vials que absorbeixen més vehicles privats de la ciutat són la carretera Barcelona, tant d’entrada com de sortida, i l’avinguda Josep Tarradellas a l’alçada de l’escola Maristes en direcció al sud (Santa Eugènia i Sant Narcís). Aquests dos carrers, són part de la clau del descens del vehicle privat.

L’avinguda Josep Tarradellas és la via que conviu amb més trànsit rodat des de fa anys, però també ha patit un decreixement en el pas de vehicles. Així, l’any 2019 hi passava una mitjana diària d’entre 10.000 i 14.000 vehicles (segons el mes), en sentit d’entrada a la ciutat. L’any 2019, però, la quantitat ha quedat fixada entre 8.000 i 11.000 vehicles segons el mes. Pel que fa a la carretera Barcelona, l’any 2019 s’hi registraven entre 10.000 i 12.000 vehicles segons el dia, el mes i el sentit de circulació. Aquest passat any, la xifra ha caigut a unes mitjanes diàries similars als de l’avinguda Josep Tarradellas: entre 8.000 i 11.000 vehicles.

S’enfila l’ús de l’autobús

Mentrestant, observant les dades referents a la utilització del transport públic, el total viatgers 2022 ha estat de 2.889.956 al llarg de l’any 2022. Respecte a 2021 ha crescut un 28% en viatgers, però cal tenir en compte que encara hi havia restriccions de diferent tipus vinculades a la mobilitat, a l’oci o al treball en diferents moments. Si la comparació de la dada del 2022 es fa respecte al darrer any abans de l’esclat de la pandèmia, s’ha recuperat gran part del número de passatgers. Fonts municipals apunten que a dia d’avui ja es pot considerar que és així, tot i que es va tancar l’any amb una recuperació de viatges del 86,39%. L’any va començar fluix i el nombre de viatgers s’ha anat recuperant a mesura que s’ha normalitzat la pandèmia i s’han aixecat les restriccions en general fins tornar a la normalitat prepandèmia. D’octubre a desembre ja s’havien recuperat el 96,5% de passatgers.

La regidora de Mobilitat, que considera positiu l’increment sostingut del nombre de persones que fa servir l’autobús, explica que «al principi la recuperació d’usuaris va ser lenta, potser per l’ efecte de la Covid i de certa por», però diu que ara ja s’està «en una situació com la de la prepandèmia». Marta Sureda assenyala que segurament, l’augment d’ús del transport públic també ha estat possible amb «la reducció de les tarifes des del setembre» així com amb «els esforços que es fan per garantir la puntualitat dels autobusos». A parer seu, «és el que més valora l’usuari».

La bicicleta i el patinet, claus?

Una de les claus de tot l’enrenou el podrien tenir les noves tendències en la mobilitat, en part per ser més sostenible, més econòmica, més ràpida o esportiva. En concret per l’augment de l’ús diari de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal com el patinet elèctric. «La suma d’accions més o menys vistoses per afavorir i prioritzar mobilitat sostenible», pot tenir-hi a veure indica la responsable de la mobilitat a Girona. Per exemple, per l’increment de carrils bici i d’estacions de Girocleta o per l’augment d’ús del patinet elèctric.

De fet, els dos punts que compten el número de bicicletes i patinets que hi ha a la ciutat treuen fum. Els comptadors de pas van sumar durant l’any passat un total de 913.010 vehicles als comptadors situats al carril bici del carrer de Santa Eugènia (davant de la Farinera) i al que hi ha al pont de la Barca. D’aquests, la majoria (70%) han circulat pel carrer de Santa Eugènia. Aproximadament van ser uns 639.100 passis de bicicletes i patinets. És una mitjana de pas de 1.750 vehicles al dia. Tenint en compte que els dies festius i a l’estiu, quan la xifra és inferior, la quantitat d’un dia laborable frega sovint els 3.000 viatges. Val a dir que de vegades, una mateixa persona pot passar diversos cops pel mateix punt, per exemple perquè va a treballar i després torna.