La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, va explicar ahir que el Govern aprovarà aviat la nova llei de memòria democràtica, que inclourà l’estudi d’aquesta matèria als centres educatius. «La dimensió educativa de la memòria és molt important, especialment per a les generacions més joves. Saber i explicar què va passar fa gairebé cent anys forma part de la memòria col·lectiva més que no pas, ja, de la familiar», va afegit Ubasart en l’acte inaugural del memorial a Figueres. Durant aquest mateix acte, la consellera va reivindicat que és responsabilitat de les institucions impulsar una memòria basada en els principis «de veritat, reparació, justícia i garanties de no-repetició». Ubasart va remarcar que no es fa memòria democràtica «com a exercici intel·lectual i de divulgació històrica», sinó que l’impuls de les polítiques públiques de memòria ha der «lluitar contra la barbàrie».