L’Ajuntament de Banyoles instal·larà onze plaques a diferents indrets per senyalitzar els espais de la memòria col·lectiva. Les plaques permetran conèixer on han nascut o viscut personatges rellevants de Banyoles o esdeveniments que han tingut lloc a la ciutat. A partir d’una votació popular i amb una participació de 200 persones, s’han escollit les deu plaques de la memòria. L’onzena placa s’ha afegit en ocasió del centenari del naixement del compositor, sardanista i intèrpret de tiple Martirià Font. Entre la resta de plaques, sis edificis històrics: les antigues portes de la muralla de Sant Martirià i la dels Turers, l’estació del Tren Pinxo o carrilet, l’Ateneu, el Teatre Principal i el mític l’Hotel Flora, ubicat a la plaça dels Turers i que va representar un centre de la vida cultural i política banyolina i que va allotjar personatges com Josep Pla o Modest Cuixart.

Les quatre plaques restants recordaran Josep Toribi d’Ameller Hysern, destacat lliberal i dirigent republicà durant les guerres carlines i assassinat a Banyoles durant un atac carlí l’any 1873. L’escriptor polifacètic banyolí Jaume Farriol, mort el 2003, també tindrà placa. Pel que fa a les dones, es reconeixerà Cecília Marín que va ser la primera dona a exercir com a metgessa i també a Maria Banal, que va ser la primera dona regidora que va tenir el consistori. Les plaques han estat dissenyades per l’estudi banyolí Enserio i aniran instal·lades a un metre i mig del terra per criteris d’accessibilitat i inclusió. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, es farà una ruta que passarà per cadascun dels 11 punts i on s’explicarà amb detall la seva història.

"Com que la memòria és fràgil i volàtil impulsem aquest projecte amb l’objectiu de recuperar i fixar aquells fets, llocs o personatges rellevants de la història banyolina"

El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha destacat que "com que la memòria és fràgil i volàtil impulsem aquest projecte amb l’objectiu de recuperar i fixar aquells fets, llocs o personatges rellevants de la història banyolina". "Es tracta d’un autèntic llibre obert a la via pública mitjançant el qual donar a conèixer a banyolins i visitants de totes les edats aquells indrets o personatges destacats que sinó fàcilment caurien en l’oblit o passarien inadvertits", ha afegit.

Un projecte viu

'Memòria de Banyoles' és un projecte viu que creixerà cada any amb el nombre d’espais senyalitzats. A més, també vol homogeneïtzar les senyalitzacions commemoratives que es facin d’ara en endavant a la ciutat i fer-les perfectament identificables a simple vista.

El disseny del projecte s’ha encarregat a l’estudi banyolí Enserio, integrat per Ferran Rodríguez i Miquel Amela, els quals en aquesta ocasió han comptat amb la col·laboració dels arquitectes Pau Sarquella i Carme Torres. La proposta dels dissenyadors presenta les plaques com a cartel·les d’una exposició a l’aire lliure. Són peces de formigó de 21x15 centímetres, que segons destaca el consistori, "seran visibles sense ser agressives i que se situaran a mitja altura, precisament seguint aquesta idea de cartel·la i també per criteris d’accessibilitat".

La informació que s’hi plasma és sintètica, però es podrà ampliar en un futur al web de Cultura Banyoles, on hi figurarà la relació i ubicació de les plaques, que es numeraran per ordre d’inauguració. Les plaques de 'Memòria de Banyoles' s’inauguraran aquest diumenge a les 12 del migdia amb una ruta comentada que s’iniciarà a la plaça Major, davant l’edifici de l’Ateneu.