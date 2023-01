El personal sanitari dels hospitals Trueta i Santa Caterina segueix treballant en el pla assistencial del nou Campus de Salut. La setmana passada va començar el procés participatiu de l’àrea de crítics d’adults, amb un nou qüestionari per conèixer l’opinió dels professionals dels dos centres sanitaris.

Aquesta és la tercera fase del pla assistencial, que va començar el maig de l’any passat. Des de llavors, més de 200 professionals han dissenyat equipaments clau com són les urgències i les plantes d’hospitalització. La metodologia en cada procés és la mateixa: primer es fa un qüestionari i després s’organitzen grups de treball.

Aquest Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial del futur Campus de Salut com ara la superfície, els criteris d’ordenació funcional, el disseny dels espais (accessos, circuits, especificacions d’àrees,... ) i la cartera de serveis. La funció d’aquest pla és que esdevingui la base per a l’elaboració del projecte arquitectònic definitiu i per al qual serà cabdal la participació activa i la implicació dels professionals en la seva definició. Aquesta col·laboració és un compromís adquirit de la Regió Sanitària Girona i del Departament de Salut.

El document ha d’incloure el model assistencial cap on es vol anar, la dotació estructural i la seva distribució, l’organització dels espais tenint en compte els canvis que caldrà fer en altres edificis existents com ara el Santa Caterina i el Güell, els circuits i relació entre àrees, pla d’espais i característiques generals del disseny.

Paral·lelament la Comissió paritària i l’equip de treball tècnic van avançant en la tasca urbanística.