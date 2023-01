El 23 de gener de 1993, la Fageda -un projecte social de producció de làctics nascut a la Garrotxa- va entregar, per primera vegada, els seus productes a l’hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona), que es va convertir en el seu primer gran client. I no només això: aquella porta que es va obrir fa trenta anys va ser la clau per poder obrir-ne moltes d’altres, com ara l’hospital Clínic, l’hospital Parc Taulí de Sabadell, el Trueta o el de Salt, entre altres equipaments.

Inicialment, la Fageda venia la llet que produïa a la seva granja a altres empreses de productes làctics. Una dècada després, tanmateix, va començar a produir els seus propis iogurts, fins que l’octubre de 1992 va aconseguir el seu històric acord amb la Vall d’Hebron. Segons recorda la companyia, aquell contracte els va permetre «ampliar el seu projecte social, arribant a crear més de vuitanta llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat a la Garrotxa». La Fageda, 40 anys de teràpia a través de la feina I és que, després de signar l’acord, la Fageda va accelerar les obres de construcció de la nova fàbrica al Mas Els Casals, al cor de la Fageda d’en Jordà. Les obres van acabar l’11 de gener de 1993, moment en què es van començar a produir els primers iogurts de la història de la Fageda, que el 23 de gener d’aquell mateix any es van aconseguir entregar, a contrarrellotge, a la Vall d’Hebron. L’inici d’un gran creixement La inauguració de la fàbrica de làctics i l’acord amb la Vall d’Hebron «van ser l’inici de tres dècades de creixement, desenvolupant nous productes i perfeccionant-ne ll’elaboració amb matèries primeres de proximitat», segons recorden des de la Fageda. I és gràcies a això que la companyia, diuen, «ha aconseguit establir un projecte sòlid on les persones vulnerables poden desenvolupar la seva experiència laboral i fer-se un lloc en la societat».