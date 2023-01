Creix la demanda de classes de reforç per a compensar el «buit» del confinament

La pandèmia, amb les seves infinites fórmules de confinament per a blindar la societat de les urpes de la covid-19 (des de la declaració de l’estat d’alarma a les quarantenes per alumnes positius a l’aula) segueix posant pals a les rodes al desenvolupament acadèmic dels estudiants. I és que en un context gairebé de post-pandèmia, les acadèmies de classes particulars i de reforç han començat a tastar les amargues conseqüències de les classes virtuals: «Hi ha molts coneixements de base que els alumnes no han assolit», assegura la responsable del centre de reforç Xifres i Lletres de Girona, Anna López. En aquest sentit, lamenta que «els docents han continuat amb el nivell que pertocava en cada curs sense tenir en compte que a molts estudiants els falta una base important que no han consolidat».

Per això, moltes famílies han optat per les classes de reforç per a tornar a agafar el fil. Tot i que la principal porta d’entrada a l’acadèmia és en les etapes de 2n d’ESO i 1r de Batxillerat, els estralls del confinament s’han fet notar a tots els nivells: «Comencen a arribar nens de 1r i 2n de Primària per a reforçar aspectes bàsics de la lectura i l’escriptura», assegura López, una tendència que l’ha agafat per sorpresa. «La pandèmia els va enganxar tot just quan començaven a jugar amb les lletres, però ara els mestres consideren que ja han de saber llegir i alguns, malauradament, s’han quedat pel camí», afirma.

Un increment de demanda que també s’ha fet notar a l’acadèmia Entropia de Girona. La seva directora, Raquel Puig-Pey, assenyala que els alumnes matriculats han augmentat un 25% després de l’esclat de la covid-19. «Ens arriben molts estudiants de 2n de Batxillerat, són conscients que amb les classes virtuals el nivell es va relaxar i que ara tenen una base més fluixa, per aquest motiu volen posar-se les piles amb classes de reforç per a arribar amb bona forma a la Selectivitat», confessa. Amb tot, la pandèmia també ha fet aflorar un nou perfil d’alumnes: «Ens arriben estudiants amb molta més inseguretat i desconfiança».

Pèrdua d’hàbits

El confinament també ha provocat la pèrdua d’hàbits clau per a afrontar amb èxit l’etapa acadèmica, des del valor de l’esforç a la bona organització per a encarar un treball o un examen. «Les classes virtuals els ho donaven tot mastegat, van fer que els estudiants no s’haguessin d’esforçar amb la mateixa intensitat que en les sessions presencials», explica la responsable del centre d’estudis L'Atzavara de Girona, Mar Abad. Tot i això, la responsable del centre de reforç Xifres i Lletres adverteix que el retrocés és progressiu: «Cada vegada ens trobem amb què als alumnes els costa més preparar un examen, es bloquegen, i el nivell d’esforç i responsabilitat cau en picat durant l’ESO».

Però a banda dels alumnes que requereixen un suport extra, també hi ha un perfil d’estudiants que persegueix l’excel·lència. «Hi ha alumnes que carreguen una gran exigència per part de les respectives famílies i se senten pressionats a millorar la seva nota mitjana», assegura Mar Abad. Una casuística que, sobretot, es trasllada a les acadèmiques d’anglès. «La gran majoria dels nostres alumnes venen a perfeccionar el seu nivell perquè volen examinar-se d’un títol oficial», explica la codirectora de Girolingua, Mònica Gou. Tot i que admet que els centres educatius «s’han posat les piles» amb l’ensenyament de la llengua anglesa, admet que «encara queda molta feina per a fer» perquè «hi ha massa alumnes a l’aula amb nivells diferents».

Per contra, les matemàtiques són el taló d’Aquil·les dels estudiants. I així ho constaten les acadèmies de reforç consultades, que subratllen que és la matèria més sol·licitada en les classes de reforç i, alhora, la més temuda. I és que els coneixements que els alumnes no han pogut consolidar amb la distància de les classes virtuals són, sobretot, les matèries acumulatives, des de les assignatures de matemàtiques a física i química. «Si no saben resoldre una fracció tindran un buit que no els deixarà avançar», assegura López. «Són assignatures complexes d’estudiar, requereixen una bona comprensió dels anunciats a banda de saber aplicar, desenvolupar i entendre la fórmula», admet Raquel Puig-Pey.

Manca de recursos

«Els docents fan el que poden amb 25 alumnes a l’aula, però als centres educatius falten recursos perquè hi ha nens que tenen grans dificultats i necessiten un acompanyament», sosté Anna López. Per la seva banda, la directora de l’acadèmia Octàgon de Girona, Alba Abellí, assegura que hi ha hagut un progrés: «Últimament les escoles s’han posat les piles fent reforç dins les hores lectives, ho estan intentant».