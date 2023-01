Junts i ERC tanquen files amb la variant de Vilafant i la Ryder Cup de Caldes

JxCat i ERC han tancat files, durant el ple de la Diputació, a favor de la nova variant de Vilafant i el projecte de Ryder Cup a Caldes de Malavella. A preguntes de la CUP, que ha insistit per saber quina és l'opinió davant dels republicans davant d'aquests projectes, el portaveu d'ERC a la Diputació, Pau Presas, ha deixat clar que els republicans estan d'acord amb el seu soci de Govern a la Diputació, malgrat que, a nivell territorial, ERC de Vilafant està en contra la variant i ERC de Caldes va presentar una moció sobre la Ryder Cup, segons han explicat els cupaires.

La portaveu de la CUP a la Diputació, Marta Guillaumes, ha preguntat als republicans què opinen "del polèmic i controvertit" projecte de la variant de Vilafant, que la setmana passada va arribar al Parlament. També va voler conèixer la seva opinió sobre la Ryder Cup a Caldes, un "macroesdeveniment" que, des del seu punt de vista, serà "especulatiu i urbanístic".

Inicialment ha agafat la paraula el president, Miquel Noguer (Junts), que ha recordat que el ple de la Diputació és per respondre qüestions que afecten a la corporació, i ha defensat que, quan parla el president provincial, ho fa en nom de tot el Govern de la Diputació. Pel que fa a la variant de Vilafant, Noguer ha reiterat, una vegada més, que el projecte ha seguit tot el procediment administratiu requerit, amb els informes ambiental perceptius, i que hi ha una sentència judicial guanyada, malgrat que s'hagi recorregut. Noguer ha insistit que es tracta d'una obra necessària per garantir la seguretat de la carretera, especialment quan hi ha aiguats, i ha recordat que l'Ajuntament de Vilafant porta temps reivindicant-la. Pel que fa a les signatures contràries que s'han rebut, diu que només un 10% eren de gent que viu a Vilafant.

Poc després, Presas ha agafat la paraula i s'ha mostrat d'acord amb els arguments de Noguer. "El projecte ha passat tots els tràmits i té tots els informes que havia de tenir, i s'ha fet a petició dels ajuntaments de Vilafant i Borrassà". "Fins i tot el mateix POUM de Vilafant, aprovat per unanimitat, preveia aquest vial", ha recordat Presas, que ha conclòs la seva intervenció dient que fins i tot l'informe de Medi Ambient deia que l'actuació millorava la llera del riu Manol en l'àmbit ecològic, a més de la seguretat. "No cal afegir res més i donar més voltes a un tema que creiem que està tancat", ha afirmat.

Guillaumes ha afegit que el projecte de la variant de Vilafant, en realitat, respon a una planificació del Ministeri de Transports per millorar les sortides de l'AP-7. Noguer, però, ho ha negat taxativament, i ha assegurat que la voluntat d'ampliar la carretera respon únicament a les peticions dels ajuntaments i als informes dels serveis tècnics de la Diputació.

La Ryder CUP a Caldes

Pel que fa a la Ryder Cup, Noguer ha considerat que "no és un projecte especulatiu ni urbanístic". Al contrari, ha recordat que és un dels projectes esportius més importants del món, i que pot ser beneficiós no només per Caldes, sinó també per Catalunya i el conjunt de l'Estat. En aquest sentit, ha dit que la Diputació li donarà suport si també ho fan les altres administracions: "Em dóna la sensació que la Generalitat i l'Estat ho veuen bé, però s'haurà de plasmar en un document", ha indicat. "No entrarem en cap projecte urbanístic, sinó estrictament esportiu", ha indicat. De la seva banda, Presas ha subscrit totes les paraules de Noguer sobre el tema, i ha indicat que, en relació a Caldes, el debat ha de ser a nivell municipal.