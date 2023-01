Poca incidència de la vaga de metges durant les primeres hores del matí al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell de Girona. Molts dels usuaris que tenien hores concertades en diverses especialitats o per fer-se proves s'han pogut visitar sense problemes i alguns, fins i tot, destacaven la puntualitat en les visites com una situació "poc habitual". D'altres, en canvi, han descobert en arribar que les seves cites s'havien hagut d'anul·lar per la vaga i es queixaven que no se'ls hagués avisat abans. "Tenia hora avui, he hagut de faltar a la feina i m'han dit que la doctora no hi era i que me la tornarien a programar", lamenta Yesenia, una usuària.

Salut ha xifrat el seguiment de la vaga de metges a la Regió Sanitària de Girona, en el torn de matí, en un 15,6%, mentre Metges de Catalunya la situa en un 80% a l'atenció primària i en un 75% als hospitals gironins.

Dades a banda, però, les primeres hores del matí han transcorregut sense gaires incidències al CUAP Güell. La majoria dels usuaris preguntats han assegurat que les visites que tenien programades s'han pogut realitzar amb total normalitat i, fins i tot, en alguns casos abans i tot de l'hora prevista.

És el cas de la Meritxell. El seu fill aquest matí s'havia de fer una radiografia. "No hem notat l'afectació. Ens han atès abans i tot perquè no hi ha gaire gent", ha dit. Malgrat això, ha admès que no tindrà hora amb un facultatiu –i serà via telefònica- per avaluar la prova fins a la setmana que ve. "Ja ens van avisar durant la visita abans de la prova, que hi havia vaga i que fins a la setmana que ve no hi hauria hores", explica.

A qui també han visitat amb normalitat ha estat a la Yolanda. "M'han atès molt bé, la veritat. Molt amables i molt puntuals, que és el que és estrany", explica. Tenia la visita programada des del mes de desembre i celebra que, malgrat la vaga, l'hagin pogut atendre.

A l'altra banda, hi ha els usuaris que, un cop al centre, han descobert que no els visitarien tal i com estava previst. És el cas de la Maria Àngels. "Tenia visita a les 10 però de seguida que he passat la targeta m'han dit que amb motiu de la vaga no em podien visitar sense haver-me avisat prèviament", explica. "Hauria estat bé que m'haguessin avisat perquè he hagut de faltar a la feina per poder venir i he hagut de demanar un justificant", afegeix.

En la mateixa situació s'ha trobat la Yesenia. "Tenia hora però m'han dit que estava la doctora de vaga, no ho sabia i tampoc m'han avisat", lamenta. "Em sap greu perquè m'han de reprogramar, i m'han de trucar no sé quan i hauré de tornar a faltar a la feina", critica.

Manifestació a Barcelona

Centenars de metges es manifesten aquest dimecres al matí per reclamar millores assistencials i professionals en el primer dia de vaga convocat per Metges de Catalunya. Els protestants s'han concentrat davant de la seu del Departament de Salut, a les Corts, i tenen previst fer una marxa fins a l'estació de Sants per simbolitzar la marxa de facultatius que pateix el país per les condicions actuals. Entre d'altres, critiquen que treballen amb agendes desbordades i que es viu un col·lapse en diferents serveis que no permet una atenció de qualitat. 'Catalunya es queda sense facultatius', 'Diagnosi: dèficit de facultatius' i 'Ho hem donat tot, no hem rebut res' són alguns dels lemes de les pancartes.