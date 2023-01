Vaga de metges: "Fa temps que no podem mirar els ulls dels pacients, som com una fàbrica"

Els metges estan al límit. Reiteren que la manca de professionals, la sobrecàrrega assistencial, l’esgotament i la precarietat de les condicions laborals i retributives estan desembocant en una situació «crítica» i és per això que el sindicat Metges de Catalunya, majoritari entre el col·lectiu, ha decidit convocar la vaga. Una de les delegades a Girona, Rosa Maria Jaumà, que és metgessa de família a Banyoles, afirma a aquest diari que la «ciutadania ja ni es pregunta per què fem vaga tenint en compte la situació en què vivim; el Govern no ha sabut protegir una sanitat pública que era un model a seguir i és per això que no volem ser còmplices de la precarització».

Jaumà afegeix que les condicions laborals s’han tornat «insostenibles» i que els nous perfils contractats no cobreixen el buit assistencial que hi ha: «el que realment fa falta són més metges», matisa. «Els metges hem d’aguantar-ho tot i no és fàcil haver de parar» «Hi ha retards de diagnòstics i és vergonyós per als pacients, a més en els propers deu anys es jubilaran uns 9.000 facultatius i es posarà en risc que n’hi hagi suficients per cobrir totes les necessitats assistencials», lamenta. Entre les principals reivindicacions, recorda, hi ha una millora de les retribucions, la recuperació de les 35 hores setmanals, millors condicions per als metges residents, reduir els contractes temporals, més mesures per garantir la conciliació familiar i que la formació estigui més regulada dins la jornada laboral. «En definitiva, necessitem més companys per evitar que augmentin les llistes d’espera, per poder atendre millor els pacients i mirar-los els ulls, que fa temps que no és així, ja que sembla que siguin xifres i, els metges, sembla que treballem en una fàbrica de salut quan realment estem tractant amb persones; de fet, convidem la ciutadania a participar en les mobilitzacions perquè no hem tingut altre remei que sortir al carrer», conclou.