L'Ajuntament de Vilademuls ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per un seguit d'actes vandàlics que han patit al municipi durant els darrers dies. Tot va començar fa uns dies quan van trobar cinc arbres tallats il·legalment i que van caure, intencionadament, damunt del cementiri municipal. Aquest acte vandàlic va obligar la intervenció del cos de bombers per retirar l'arbrat de manera segura per tal de no provocar la caiguda de la paret del cementiri.

Fa pocs dies, una nova tala il·legal va afectar la zona de Sant Baldiri provocant desperfectes a l'estructura externa del dipòsit municipal d'aigua i que, afortunadament, no va registrar pèrdues d'aigua. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que un sol individu hagi provocat aquests actes vandàlics i han constatat que les tales il·legals s'han fet amb una motoserra i amb una clara intenció de malmetre equipaments públics.