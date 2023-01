Els Mossos d'Esquadra van localitzar aquesta setmana una plantació de marihuana en una nau de Sant Joan les Fonts. En accedir a l'edifici van trobar i detenir el responsable que va intentar escapolir-se dels agents amagant-se al fals sotre.

A l'interior de la nau es van intervenir 1776 plantes de marihuana de més d'un metre i 380 estris utilitzats per al cultiu.

El jutge va ordenar l'ingrés a presó del detingut, un home de 40 anys, acusat d'un presumpte delicte contra la salut públic i un delicte de defraudacions de fluid elèctric.

La nau s'havia remodelat per adaptar-la com a vivenda una part i la resta per al cultiu.

La investigació per part de la Unitat de la comissaria d'Olot va començar a finals de l'any passat quan la companyia elèctrica els va comunicar que sospitaven de la defraudació de fluid elèctric perquè, tot i estar donat de baixa el subministrament des de feia anys, hi havia un alt consum.

De fet, la nau no tenia comptador de llum i amb tots els elements sospitaven que hi havia una plantació de marihuana.

Els Mossos van poder esbrinar que la nau havia estat remodelada amb planxes de cartró i guix per crear un fals sostre on es va amagar el detingut. Això havia permès crear espais diversos més petits per facilitar l'escalfament de l'edifici i alhora que les plantes poguessin créixer amb més rapidesa.

En accedir a la nau van trobar l'home estirat de boca terrossa darrere un petit mur que dividia el fals sostre.

Nau remodelada

Durant la intervenció van trobar cinc estances amb gran quantitat de testos amb plantes, entre 300 i 400 a cadascuna. En els passadissos hi havia els dipòsits d'aigua i material per a la creació de la plantació.

A la part de dalt de la nau hi dormien hi feien vida. S'havien remodelat les oficines.

A més es va trobar una gran instal·lació elèctrica amb diferents línies elèctriques, transformadors, focus, sortides de ventilació per facilitar el creixement de plantes.

En total es van intervenir 1.776 plantes que tenien una altura d'1.5 metres. També van trob ar 129 focus, 56 ventiladors, 185 transformadors i 9 filtres d'aire.

El detingut a qui no li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot el dia 25 de gener, qui va decretar el seu ingrés a presó.