Els metges han finalitzat avui el segon dia de vaga i, en alguns casos, el tercer. De mitjana, el seguiment ha sigut una mica inferior al d'ahir; tot i així, l’afectació de l’activitat assistencial no urgent als hospitals i CAPs ha sigut la mateixa.

Núria Estanyol, delegada del sindicat Metges de Catalunya a l’hospital Trueta, ha explicat que s'ha hagut de recórrer als serveis mínims i on més s'ha notat el descens d’activitat assistencial ha sigut a Consultes Externes. «Només s’han atès visites urgents i inajornables, com ara embarassos de risc i, en el cas de l’hospital, els serveis actius eren els d’urgències, UCIs, ginecologia i pediatria, bàsicament». Per altra banda, «si normalment hi ha uns vuit quiròfans actius al matí i uns cinc a la tarda, aquests dos dies només n’han funcionat sis, amb operacions oncològiques programades, amb alguna excepció». Segons Estanyol, sí que hi ha hagut més activitat que un dia festiu, malgrat tot, el decret del Departament d’Empresa i Treball que fixava els serveis mínims presentava alguns termes «ambigus» que cada hospital «podia interpretar a la seva manera». Malgrat tot, matisa que «no es pot qüestionar que hi ha certes intervencions que no es poden ajornar».

Núria Estanyol - Delegada de Metges de Catalunya al Trueta

Entre els professionals que han treballat en serveis mínims hi ha el cardiòleg Pau Vilardell, president de la secció jove del Col·legi de Metges de Girona, qui afirma que «la participació en la vaga ha sigut majoritària en tots els serveis de l’hospital».

En la mateixa línia, el president del Col·legi de Metges i del Consell de Col·legis de Catalunya, Josep Vilaplana, ha afirmat que des del col·legi «s’entenen els motius de la vaga perquè no es van prendre decisions quan tocaven». Vilaplana insisteix en la necessitat de l’augment de sou però també que hi hagi «canvis organitzatius». Respecte a això, concreta que «cal deixar de banda les reticències per part del col·lectiu mèdic i que se’ls pugui deslliurar d’algunes tasques». Finalment, confia que la reunió de demà entre el sindicat majoritari entre els facultatius i Salut arribi a bon port per tal d’evitar les vagues ja convocades per a la setmana vinent.

Josep Vilaplana - President del Col·legi de Metges de Girona

De totes maneres, els metges que treballaven en serveis mínims i volien fer vaga han tingut l’oportunitat de donar la seva veu en una concentració que el sindicat ha organitzat a dos quarts de nou del matí, a les portes de l’hospital Trueta.

Més seguiment al matí

Pel que fa al seguiment, segons dades del sindicat, al matí la participació a Girona ha sigut del 80% en l’atenció primària i un 65%, en els hospitals. A la tarda, el seguiment en l’atenció primària ha sigut del 80% i en els hospitals, del 70%. El sindicat també ha constatat el seguiment alt a la majoria d’hospitals de Girona -entre el 80 i 100% al Trueta; entre el 60 i el 80% a Blanes i entre el 80 i 100% al matí a Figueres. En canvi, segons dades de Salut, el matí ha finalitzat amb una participació del 32,2%. Finalment, en el torn de tarda, Salut ha xifrat en un 20,08% la participació dels metges.

Pel que fa a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, el degà Joan San, afirma que no hi ha hagut afectació, ja que la convocatòria de vaga ha sigut per als metges assistencials, independentment de la seva tasca docent.

Salut calcula que s’han ajornat 2.000 intervencions i s’han anul·lat 5.000 agendes de visites aquests dies. El Departament va dir que MC haurà de veure ara «si és així com ha de continuar o buscar altres fórmules» de reivindicació. Avui hi ha una altra reunió que serà determinant de cara a les noves vagues programades.