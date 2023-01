Els divuit ports esportius que hi ha a la Costa Brava han anunciat que invertiran més de 10 milions d'euros per a la transició energètica al llarg dels propers set anys. La intenció és que cada port destini 500.000 euros en una transformació verda dels equipaments a partir de la instal·lació de plaques solars o depuracions d'aigües específiques. A més, els ports de la Costa Brava han estat pioners en l'adaptació al canvi climàtic amb mesures com el recrescut de les esculleres de protecció dels dics exteriors o l'elevació de les cotes de coordinació en molls. Per altra banda, els gestors dels ports gironins creuen que l'hidrogen podria tenir un paper molt important en la navegació i substituir els combustibles fòssils.

Amb l'horitzó fixat en el 2030, els gestors dels setze ports esportius privats i els dos de públics de la Costa Brava han anunciat que invertiran més de 10 milions d'euros en la transició energètica. A més, els gestors creuen que a partir del 2030, la xifra podria arribar als 40 milions preveien encara més inversions per convertir els ports en infraestructures verdes. De moment, s'ha estipulat que cada port de la Costa Brava inverteixi un mínim de 500.000 euros en aquesta transformació. De moment, els ports gironins han estat pioners en adaptar-se al canvi climàtic a partir d'accions com el recrescut de les esculleres de protecció dels dics exteriors o elevar les les cotes de coordinació dels molls. A més, durant la neteja de les embarcacions s'han depurat aigües específiques i s'han instal·lat plaques solars a les cobertes dels edificis per garantir l'autoconsum. Ara, la majoria dels gestors tenen la vista posada en la pila d'hidrogen. Consideren que aquest model substituirà els motors de combustió interna que hi ha actualment, que funcionen amb benzina o gasoil. Aquest canvi es farà a nivell del transport de mercaderies però també de les embarcacions de lleure. Per altra banda, recorden l'elevat preu que suposa comprar un vaixell elèctric. A dia d'avui suposa el doble del que val un de combustió interna. Per això lamenten que el preu sigui un escull a l'hora de transformar el parc marítim de la Costa Brava.