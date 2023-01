Protecció Civil ha tornat a activar l’alerta del Pla Procicat per onada de fred partint de les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de la nit d’aquest dijous i fins diumenge es preveu que es pot superar el llindar de fred a les comarques gironines i a la resta del territori català. En podrien quedar exemptes les comarques del Montsià, Terra Alta i Baix Ebre a causa de l’afectació del vent. Aquesta onada de fred es traduirà en un notable descens de les temperatures.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els avisos de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per fred i estat de la mar.



Seguiu les actualitzacions aquí 👉https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) 26 de enero de 2023

Precaució en els entorns exteriors

Protecció Civil ha informat de l’onada de fred als municipis demanant-los que informin el CECAT dels espais que tinguin habilitats per acollir les persones que ho necessitin i també que activin els procediments i convenis que disposin per aquesta situació. Igualment, els Mossos vetllaran per detectar i gestionar en coordinació amb els municipis i el CECAT ajuda per als sensesostre en cas de necessitats excepcionals.

Davant aquesta onada de fred, es recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada. També cal extremar les precaucions amb els aparells de calefacció a les vivendes, i garantir sempre una correcta ventilació. En dies d’onada de fred, es demana a la ciutadania que es porti roba i calçat adequats per a temperatures baixes. A través de les xarxes socials, protecció Civil ha llançat més consells