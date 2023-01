La junta de govern local de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el pla d'asfalts per a aquest 2023, que reformarà més de 14 quilòmetres de carrers i voreres de la ciutat. El pla inclou fins a 44 obres diferents i s'ha dividit en tres fases, que s'aniran executant al llarg de l'any. La primera, i més imminent, se centrarà en quinze espais. Permetrà millorar carrers com el Pou del Glaç, la ronda Fluvià o l'avinguda Europa. D'altra banda, el consistori també ha donat llum verda al projecte per millorar la climatització de la residència Montsacopa. Costa gairebé 300.000 euros, dels quals 228.000 s'han demanat a través dels Next Generation. L'Ajuntament ja avança, però, que si no rep la subvenció, l'obra es finançarà al 100% amb recursos municipals.

El pla d'asfalts d'Olot per a aquest 2023 s'acompanya d'una memòria que prioritza quins són aquells carrers i voreres que cal millorar (en base al seu estat, la jerarquia viària i la funcionalitat que té cadascun). S'ha dividit en tres fases diferents, que s'aniran executant de manera seqüencial. Durant la primera, s'actuarà al llarg de gairebé 5 quilòmetres (dels quals, 4 de calçada i 1 de vorera). La segona abasta gairebé 6,5 quilòmetres d'asfalts. I la tercera, inclou la renovació d'1,3 quilòmetres de calçades, 1,3 més de voreres i la millora del drenatge a 447 metres quadrats d'espais diversos de la ciutat. En total, el pla abasta 44 obres repartides arreu d'Olot. En aquesta primera fase, que encetarà els treballs, s'actuarà en quinze espais. Pel que fa a carrers, es milloraran els del Pou del Glaç, la ronda Fluvià, el carrer Bolòs, la plaça Morrot, el carrer Ginebre, l'avinguda Europa o el tram comprès entre el carrer Portugal i la plaça Unió Europea. També es reformaran les voreres de l'encreuament del carrer Verge de Fàtima amb el de Nonet Escubós, la ronda Sometent, la vorera del pavelló esportiu o els rebaixos dels carrers Bernat Vilar i Pare Roca. L'any passat, el pla d'asfalts d'Olot va permetre tirar endavant 33 obres a diversos barris de la ciutat, que en total van sumar més de 8 quilòmetres de carrers i voreres. Millores a la residència Montsacopa D'altra banda, la junta de govern local també ha donat llum verda al projecte per millorar la climatització de la residència Montsacopa. El consistori ha aprovat el conveni amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que farà possible tirar endavant les obres. El projecte s'ha presentat als fons Next Generation, però encara s'està a l'espera de veure si rep ajudes europees. Amb l'objectiu que l'obra estigui enllestida a l'estiu, l'ajuntament i el consorci han decidit tirar endavant les obres. Costen 293.750 euros i permetran climatitzar totes les plantes de la residència (tant els espais comuns com les habitacions dels usuaris) i instal·lar-hi plaques solars. "L'objectiu és millorar el clima de confort, especialment durant els mesos d'estiu", subratlla l'Ajuntament d'Olot. De tota la inversió, el consistori ha demanat al Departament de Drets Socials que 227.190 euros es financin a través dels fons Next Generation. La resta es cobriran amb fons propis. L'Ajuntament d'Olot ja avança, però, que "en cas que la Generalitat no atengui la petició", el projecte de millora de la residència Montsacopa "tirarà endavant amb el 100% de recursos municipals".