El sindicat CSIF ha denunciat el proper cessament de nou interins a l’Oficina d’Estrangeria de Girona, fet que considera «intolerable» i que «no té cap sentit». Segons adverteixen, si aquest cessament es fa efectiu, l’oficina de Girona quedarà amb només disset funcionaris, quan el mínim haurien de ser 30, en una província que és la sisena amb una major quantitat d’immigració de tot Espanya.

El sindicat recorda que des de fa anys denuncien la situació «insostenible» d’aquesta oficina, ja que arrossega una gran mancança de personal. Fa nou mesos, l’Estat va contractar nou interins per acumulació de tasques, tot fent-los un contracte de nou mesos. Però segons el sindicat, en aquells moments se’ls va prometre la possibilitat que podrien ser interins fins a nomenament del titular, cosa que ara sembla que no serà així.

Per al CSIF, «no té cap sentit que ara que han après la seva feina i estan motivats, se’ls cessi i quedin aquestes places sense cobrir». «Fa anys i anys que denunciem la greu falta de personal a l’administració estatal a Girona, on Estrangeria se situa en primer lloc. Necessitem treballadors permanents en aquesta oficina, no que se’n vagin a la menor ocasió», subratllen.

Cartes a Gay i Bramon

Per aquest motiu, des del sindicat han remès dues cartes, una a la delegada del Govern a Catalunya, Eugènia Gay, i l’altra al subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, on els sol·liciten que es nomeni aquests treballadors interins per vacant, tal com es va dir que es faria, «perquè no se’n ressenti encara més la manca de personal a l’Oficina d’Estrangeria».

En els textos enviats, els membres del sindicat també recorden que actualment es continuen resolent expedients gironins des d’altres oficines de l’Estat. «On està la famosa descentralització dels organismes de la qual parlen tant?», es pregunten.