El Departament d'Educació mantindrà els cicles formatius del sector de l'hostaleria al Ripollès durant el curs vinent. El director dels serveis territorials a les comarques gironines, Àdam Manyé, ho ha anunciat aquest divendres en una trobada amb els directors dels centres del Ripollès. Manyé ha lamentat "el malestar" entre la comunitat educativa i ha aprofitat per desmentir el rumor del tancament. A més el portaveu d'Educació a Girona ha afegit que obriran una línia d'Itinerari Formatiu Específic (IFE) sobre l'hostaleria en el mateix institut Abat Oliva destinat a alumnes en situació vulnerable. Al llarg d'una setmana el director dels serveis territorials s'ha reunit amb els 350 directors de centres gironins agrupats en comarques.

A principis de setmana sortia a la llum les queixes de professors i alumnes de l'institut Abat Oliva de Ripoll que estaven espantats per si el Departament d'Educació tancava els cicles formatius de Cuina i Pastisseria. Demanaven al departament que mantingués els cursos oberts per no haver d'anar a estudiar fora del municipi.

Aquest divendres el director dels serveis territorials d'Educació, Àdam Manyé, ha assegurat a l'ACN que "no hi ha la intenció de tancar els cicles d'hostaleria". Així ho ha comunicat també als directors d'escoles i instituts de la comarca del Ripollès en una reunió al territori el divendres al matí. Manyé ha assegurat que el curs vinent seguiran oferint els cursos de Cuina i Pastisseria a l'Abat Oliva i, a més, incorporaran una nova oferta.

Es tracta d'una línia d'Itinerari Formatiu Específic (IFE) destinat a alumnat vulnerable d'entre 16 i 20 anys. Aprofitant la infraestructura de l'Abat Oliva sobre hostaleria, Manyé ha detallat que aquest IFE es concentrarà en aquest àmbit. La comarca del Ripollès era la única de la demarcació que no tenia un IFE actiu fins ara i per això han optat per estrenar-lo a partir del curs vinent. "L'objectiu és evitar el trasllat de grans distàncies de persones vulnerables", ha afegit Àdam Manyé.

Educació ja aplica compensacions

Educació assegura que ha copsat la demanda del territori per la formació en hostaleria i per això mantindran els estudis durant el proper curs, com a mínim. De tota manera, en la trobada d'aquest divendres Manyé ha encomanat als directors dels centres que animin i esperonin als alumnes per estudiar aquests cicles formatius per augmentar les matrícules, que actualment no superen els sis estudiants en el primer curs d'un dels cicles.

En aquest sentit, el Departament insisteix en què ja s'estan aplicant "compensacions" a la comarca per la baixa densitat de població. Aquestes compensacions consisteixen en mantenir cursos oberts en els casos en què hi ha "una alta demanda" per part dels agents econòmics del territori -com és el cas dels cicles d'hostaleria- però poc interès per part de l'alumnat.

Nova branca en cures

Per altra banda, Manyé ha avançat que el Departament d'Educació vol treballar per introduir els estudis de Formació Professional vinculats al sector de les cures a la comarca. El portaveu del Departament d'Educació a Girona ha apuntat que ho tenen "entre cella i cella" i per això intentaran començar a oferir els estudis tan ràpid com sigui possible.

Segons Manyé, han detectat que en el Ripollès hi ha "interès" perquè s'obri aquesta nova branca educativa. Per això ara planifiquen com, quan i on podrien començar a fer-se aquests cursos de cicles formatius. Aquests indicis arriben després que hi hagi "una revolució en l'FP per veure què interessa i què no". El Departament ha desplegat una sère d'agents que comproven la demanda que podrien tenir els nous estudis i així estudiar-ne la viabilitat.

Trobada amb 350 directors de centres gironins

La trobada del director dels serveis territorials d'Educació amb els responsables de centres del Ripollès s'emmarca amb un conjunt de reunions que ha fet en els últims dies Àdam Manyé amb directors d'escoles i instituts. El titular d'Educació a Girona ha assegurat que s'ha trobat amb 350 directors agrupats en comarques per "posar-nos cara".

L'objectiu és "oferir transparència, proximitat i diàleg" a les direccions de tots els centres gironins. Per això la idea de Manyé és tornar-se a trobar amb tots ells abans d'acabar el curs per veure què ha funcionat i què no. De cara a la tardor, es repetirien les trobades. El director dels serveis territorials assegura que en aquestes reunions es tracten "polítiques educatives globals" però també es poden parlar de temes particulars, com ara el conflicte amb els cicles formatius del Ripollès. "A vegades en una trobada es diuen coses que la gent no s'atreveix a dir en un correu electrònic" ha reblat Manyé.