La coneguda cadena de restaurants Burger King s’instal·larà properament a Banyoles. La cadena nord-americana serà el segon burger de la ciutat, després de la instal·lació d’un McDonald’s.

El nou restaurant s’ubicarà on fins ara hi havia l’empresa Saprauto, a la zona industrial de la Farga dedicada a serveis per automòbils com la venda de recanvis, manteniment i neteja de vehicles. Aquest negoci, amb una llarga història a la ciutat, va tancar fa uns anys deixant en funcionament el servei d’autorentat de vehicles, però el passat mes de desembre va tancar definitivament les seves instal·lacions.

Durant els darrers dies, diferents operaris estan desmantellant les instal·lacions de l’antic taller i en poc temps començaran les obres de construcció del nou burger.

Es dona la circumstància que el passat mes de desembre McDonald’s, l’altra gran cadena nord-americana de menjar ràpid, va obrir el seu restaurant ubicat també a la zona de la Farga. En aquest cas, l’empresa promotora d’aquest restaurant va contractar 40 treballadors, bona part dels quals són de Banyoles i comarca.