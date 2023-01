El sector del lleure reclama canvis visibles a les tardes de setembre

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, deixava entreveure fa pocs dies la continuïtat de les tardes de setembre, tot i que ja alertava que volia donar-los un caràcter «més pedagògic».

Tota una declaració d’intencions que ha fet alçar la veu a les empreses del lleure, que reclamen canvis radicals perquè les tardes de setembre tinguin una «mínima» viabilitat econòmica. «Les empreses del lleure van rebre un marge insignificant però van prestar el servei per responsabilitat, ara les condicions haurien de millorar molt perquè hi hagi un rendiment econòmic i un interès real», apunta el gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC), Pep Montes. En aquest sentit, reclama que «hi ha d’haver més recursos econòmics per a pagar correctament tant el servei com els monitors, tenint en compte que la reforma laboral penalitza la contractació temporal i, per tant, el seu cost laboral és més elevat de l’habitual», sentencia.

I és que el servei, al setembre, es va prestar una hora al dia durant vint dies. Una casuística que, en molts casos, dificulta encara més que als monitors els surti a compte acceptar la feina. «O viuen al costat de l’escola o és difícil que els interessi treballar només una hora al dia durant aquest curt període de temps», reconeix Montes. En aquest sentit, reclama que el servei tingui una vinculació més àmplia perquè «no té sentit posar una hora solta totalment desconnectada»: «O s’empalma amb el menjador escolar perquè no s’hagin de contractar monitors per a una única hora, que això tindria més lògica educativa, o, en el cas que aquesta opció no sigui possible, es podria vincular amb una oferta més amplia d’atenció a les tardes», subscriu Montes. A més, recorda que cal temps de programació i de coordinació, a banda de millorar-ne el model organitzatiu: «Hi ha d’haver inscripcions prèvies». Però no vol passar per alt la que considera una opció «molt senzilla»: «Que el curs comenci amb normalitat, matí i tarda des del primer dia», tot i que admet que això «obligaria a replantejar qüestions laborals dels mestres».

Sense monitors qualificats

Tot i que Pep Montes assegura que «el personal hi és», les empreses gironines consultades ho posen en dubte: «Soc molt escèptic, l’any passat ja va quedar demostrat que no hi havia suficients recursos humans per a poder oferir el servei i la gran majoria eren persones sense cap titulació», assegura l’administrador de l’empresa gironina Tot Oci, Josep Maria Jou. En aquest sentit, afegeix que «si ara l’exigència és més alta i reclamen personal qualificat per a dotar les tardes de setembre de més contingut pedagògic, no hi ha garanties que es pugui assumir l’activitat amb aquests criteris».

Una tesi que també comparteix el gerent de Sotrac, Joan Luengo: «Si volen més contingut pedagògic i, per tant, exigeixen que tothom tingui titulació, no hi haurà suficient personal per a poder-ho assumir». Del contrari, és a dir, si no s’exigeix cap titulació al personal contractat, alerta que el servei «no serà de qualitat».

Invertir en les extraescolars

«Si volen dotar les tardes de setembre de contingut, que paguin el preu que han de pagar perquè no sigui només un pàrquing de nens», reivindica Luengo, des de les hores prèvies de preparació al material. Tot i això, també fa una crida a destinar aquesta partida pressupostària a «coses més efectives»: «Es podrien suprimir i destinar els recursos econòmics de les tardes de setembre a una millor oferta d’activitats extraescolars als centres educatius perquè acabin convertint-se en bons complements pels currículums dels alumnes», apunta.