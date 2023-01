Els Bombers han treballat aquesta matinada en diversos incendis a habitatges a Sant Julià de Llor, l'Escala i Anglès.

En cap dels casos hi ha hagut ferits i el foc ha cremat parts dels habitatges.

El primer s'ha inciat a la 1:02 minuts de la matinada quan s'ha encès el tub de la xemeneia en una casa a Sant Julià de Llor i Bonmatí. Al tenir el sostres de fusta l'incendi s'ha desenvolupat més ràpid.

L'habitatge està situat al carrer Josep Tarradellas, 25, en una zona amb cases adosades, però les flames no s'han estès més enllà de la casa on ha començat.

Els Bombers han treballat amb quatre dotacions durant una hora i quart.

El segon incendi ha estat a una casa al carrer de Barcelona de l'Escala.

L'avís s'ha rebut a les 6.32 hores del matí. Es tractava d'un foc d'estufa. En arribar els Bombers amb tres dotacions ja estaria apagada. Han ventilat i s'ha assegurat el tub.

Finalment a Anglès a les 6.34 hores s'ha rebut un avís d'un incendi a la masia Can Casalet. Els Bombers hi treballen amb deu dotacions i s'ha avisat el tècnic municipal.

El foc afecta la planta baixa de l'habitatge.

Incendi a l'abocador de Lloret

De matinada també s'ha atès un incendi de vegetació a Sant Feliu de Guíxols que finalment ha cremat uns 50 metres quadrats i cinc metres quadrats d'un segon focus. Hi han treballat dues dotacions dels Bombers durant dues hores.

A Lloret de mar hi ha hagut un incendi a les 4.22 hores del matí a l'avinguda de les Alegries, a l'abocador. S'ha actuat amb maquinària per remoure la brossa. S'ha donat per apagat a les set del matí. Hi han treballat tres dotacions.

Crema un cotxe i afecta una façana

Durant la matinada s'ha treballat també en l'incendi en un cotxe a Sant Feliu de Guíxols, a dos quarts de tres de la matinada al carrer Cristòfol Colom. S'ha sentit una explosió que ha alertat de l'incendi. S'han activat tres dotacions. Les flames han cremat el vehicle i han afectat la façana d'una casa abandonada.