El ple de l’ajuntament de Banyoles va aprovar ahir el pla de el pla de millora urbana d’una finca situada davant l’estany on es va preveu la construcció d’un aparcament municipal dissuassori de dues plantes. Es tracta d’una previsió del POUM aprovat fa dos anys, i que encaraa no té projecte ni data d’execució. Segons va explicar ahir l’alcalde, Miquel Noguer, l’ajuntament podrà fer aquest aparcament gràcies a la cessió del 60% de la superfície de la finca per part del propietari que, com a contrapartida, podrà impulsar un establiment turístic entre La Carpa i l’Aquarium.

El pla va ser aprovat amb els únics vots del grup municipal de Junts per Catalunya, que té majoria al plenari. L’oposició en bloc hi va votar en contra, recordant que ja es van oposar en el seu moment al POUM. Quim Fernández (Convivència i Progrés) va lamentar que el govern municipal «desenvolupar un sector de Banyoles sense explicar amb quina voluntat hi volen actuar». Non Casadevall (Sumem Banyoles), va assegurar que «és error en un entorn tant delicat posar un aparcament en aquesta zona». Jaume Butinyà (ERC) va reclamar que «de qüestions com aquesta se n’hauria d’informar prèviament en comissió informativa». El ple de l’ajuntament també va aprovar definitivament el pla de millora urbana del sector de La Providència, on està previst construir-hi la futura biblioteca i nous habitatges. Respecte al projecte inicial, s’ha previst un passadís més ampli entre els dos edificis, de manera que es millora el nus de connexió enter la Plaça del Mas Peraseca i la muralla.