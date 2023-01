Aquesta mateixa setmana s'ha inaugurat l’ampliació de les instal·lacions del supermercat Bonpreu de Banyoles situat a la zona comercial de la Farga i que passa a ser un Esclat, amb una superfície de 3.340 metres quadrats. El nou establiment compta amb noves places d’aparcament a la part baixa de l’edifici i amplia la seva oferta amb noves seccions com ara parafarmàcia, taulell de pizzes fetes al moment, pollastres rostits, un espai per mascotes, un Corner Sushi, referències de moda per adults i nens i l’Espai Fruits, que ofereix propostes elaborades amb fruita de temporada.

Amb aquesta inauguració, el Grup Bonpreu, consolida la seva presència a Banyoles i al Pla de l’Estany amb el segon supermercat ubicat a la zona nord de la ciutat i un EsclatOil que també compte amb un minimarket i que dona servei els set dies de la setmana. En conjunt, Bonpreu té contractades 95 persones, majoritàriament de Banyoles i comarca. Paral·lelament, el nou Esclat incorpora un nou punt de recollida de comandes online i també compte amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Actualment el grup empresarial osonenc té 133 supermercats Bonpreu, 54 Esclats, 58 EsclatOil i 9.400 treballadors.