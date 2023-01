L'Ajuntament de Vilademuls, al Pla de l'Estany, preveu fer un perímetre de seguretat al voltant d'equipaments municipals i talar tots els arbres que hi hagi. Amb aquesta acció l'alcalde del municipi, Àlex Terés, vol evitar més actes vandàlics d'algun veí que està tallant arbres sense permís a prop d'edificis públics, malmetent les construccions. Aquest dimarts preveuen parlar amb els veïns de les rodalies i a mitjans de setmana començaran a eliminar els arbres amb l'objectiu de tenir els perímetres acabats abans del dissabte. L'Ajuntament de Vilademuls ja ha denunciat als Mossos d'Esquadra les destrosses fetes fins a dia d'avui.

L'Ajuntament de Vilademuls ha decidit posar fi a la tala d'arbres indiscriminada que pateix el municipi i que malmet equipaments municipals. Al principi, en van fer caure quatre al cementiri, un d'ells de grans dimensions. Els Bombers van haver d'intervenir per retirar els troncs, que havien caigut dins del recinte.

Dos dies més tard, van descobrir que n'havien tallat tres més al costat del dipòsit d'aigua de Sant Baldiri. L'alcalde assegura que els talls dels arbres mostren com qui els serra ho fa per malmetre les instal·lacions. De fet, un dels que van tallar al dipòsit, per poc no el destrueix. Tot i malmetre'l per fora, el dipòsit va seguir dempeus perquè l'arbre no era prou llarg.

Això ja va fer que l'ajuntament denunciés els fets als Mossos d'Esquadra perquè hi veien indicis clars de vandalisme. Aquest cap de setmana, uns veïns van alertar que s'havien tallat pins i roures en un dels camins que uneix Vilademuls amb altres pobles veïns, barrant totalment el pas als vianants.

Ara, el consistori ha decidit avançar-se a noves tales creant un perímetre de seguretat al voltant dels equipaments municipals. Aquest dimarts al matí parlaran amb els propietaris de les zones properes per tal d'informar-los de quins arbres tallaran i amb quin motiu. Una vegada s'hagi parlat amb tots ells, es començarà a eliminar tots els arbres inclosos en el perímetre definit.

L'objectiu és que amb aquestes t'ales es controli la caiguda dels arbres i es deixi als autors d'aquests actes sense cap tronc que pugui malmetre algun dels edificis. Entre dimecres i dijous preveuen començar a tallar arbres i a finals de setmana confien que ja estarà tot el perímetre fet.

Els responsables de les actuacions serren els troncs fins que estan a punt de caure. Posteriorment, s'esperen que el vent els acabi de fer tombar, tot i que ja els deixen preparats perquè caiguin a sobre dels edificis o instal·lacions que volen malmetre.