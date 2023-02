Aquests són els municipis gironins amb la tarifa de l'aigua més cara... i més barata

Brunyola, Ventalló i Sant Martí de Llémena són els municipis amb l’aigua més cara de les comarques gironines, mentre que Meranges, Sant Andreu Salou i Masarac són els que la tenen més barata, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua corresponents a 2022.

Ja fa temps que Brunyola i Ventalló són les localitats amb un major preu de l’aigua: 3,257 i 2,456 euros per metre cúbic, respectivament. El novembre de 2021, l’alcaldessa de Ventalló, Remei Costa, va explicar que aquesta elevada factura procedia dels 20.000 euros que hi havia pendents de la construcció del dipòsit, que durant els últims anys havia repercutit en les factures dels veïns. Tot i que inicialment l’obra havia estat finançada a tres bandes per l’Ajuntament, l’ACA i l’empresa de l’aigua, l’Agència en aquell moment tenia problemes de solvència, de manera que va ser l’empresa d’aigües (en aquell moment Sorea, i posteriorment Agbar) qui es va fer càrrec d’aquesta part, que va repercutir en la factura dels veïns. Tot i això, l’Ajuntament manifestava la voluntat d’eixugar aquest deute i tenia previst que se saldés l’any 2024.

Si s’observa el llistat dels deu municipis amb l’aigua més cara de la demarcació, tot seguit hi ha Sant Martí de Llémena (2,395 euros per metre cúbic), Palau-saverdera (2,389), Vilajuïga (també amb 2,389), Siurana (2,376), Cadaqués (2,293), Viladamat (2,286), Tossa de Mar (2,235) i Avinyonet de Puigventós (2,197). Tots ells fa temps que s’intercanvien posicions en aquest llistat, tot i que Siurana entra per primera vegada en aquest «top 10» en substitució de Garriguella, que en aquesta ocasió s’ha situat en onzena posició.

Pel que fa a les localitats que ostenten una tarifa de l’aigua més baixa, en primera posició se situen Meranges, un petit poble de la Cerdanya on l’aigua costa 0,433 euros per metre cúbic, i Sant Andreu Salou, una altra petita localitat del Gironès on l’aigua té aquest mateix cost. El tercer lloc és per a Masarac, a l’Alt Empordà, amb un cost de 0,535 euros.

El llistat de localitats amb un menor cost de l’aigua es completa amb Sant Feliu de Buixalleu (0,708 euros), Sant Mori (0,754) , Das (0,782) , Setcases (0,841), Gombrèn (0,858), Sales de Llierca (0,877) i Guils de Cerdanya (0,904). En tots els casos, es tracta de municipis petits.

Segons l’informe "Estudi del preu de l’aigua a Catalunya 2022", publicat per l’ACA en paral·lel a les dades municipals, un 56% de les localitats catalanes ofereixen el servei de subministrament d’aigua en baixa directament a través d’un organisme públic, mentre que la resta, un 44%, ho fa de manera indirecta o delegada a un operador privat.

Pel que fa al servei de clavegueram, la gestió és directa en un 84% dels municipis i indirecta en un 16%. Si s’analitza en base a la població representada, la gestió indirecta guanya pes als municipis de major nombre d’habitants, ja que representa el 78% de la població en el servei de subministrament i el 24% en el de clavegueram.

Preus baixos a la província

Si s’observen els preus al conjunt de la província, Girona continua essent, igual que fa anys, la demarcació amb un preu mitjà més baix per al subministrament en baixa de Catalunya. Segons les dades corresponents a l’any passat, dins de la franja de 6 metres cúbics mensuals, la tarifa es va situar, de mitjana, en 1,112 euros a les comarques gironines, molt per sota la mitjana catalana (1,649). Les tarifes gironines se situaven molt a prop de les de la província de Lleida, amb 1,238 euros de mitjana, mentre que en el cas de Tarragona (1,030 euros) i Barcelona (1,802) eren més elevades.