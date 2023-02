El pressupost per aquest 2023 que han pactat ERC i el PSC inclourà dos milions d'euros per al nou Campus de Salut a Salt, que permetrà iniciar el projecte del nou hospital Josep Trueta quan els ajuntaments de Salt i Girona posin els terrenys a disposició del Servei Català de la Salut. També hi ha 8,4 milions d'inversió per a l'actual hospital Trueta, inversions per valor de 16,4 milions a l'Institut d'Assistència Sanitària i 7,9 milions per a l'hospital Comarcal de la Selva, a Blanes. En aquest cas, s'ha acordat elaborar un Pla Estratègic per conjunt de la Coroporació de Salut del Maresme i la Selva que haurà d'incloure, entre altres, les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de Blanes, amb una dotació de dos milions d'euros per al 2023. A més, s'ha acordat que, un cop hi hagi el solar, es farà l'estudi per al projecte de construcció d'un nou CAP a l'Eixample de Girona, així com licitar les obres d'ampliació del CAP de Palafrugell.

En matèria d’educació, el pressupost a les comarques gironines ascendeix fins als 11,3 milions i inclou l’ampliació de l’Escola Gegant del Rec a Salt (2,3 milions), la nova construcció de l’escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla (2,1 milions) i l’Escola Carme Guash a Figueres (1,6 milions), entre d’altres. També s'executarà el projecte de construcció de l'institut Ermessenda de Girona i, un cop l'Ajuntament de Salt posi a disposició del departament d'Educació el solar, s'engegarà el procés de licitació per l'adjudicació de les obres del nou institut Salvador Sunyer. A més, es licitarà la redacció del projecte de construcció del nou institut de Vilafant, es farà un estudi de patologies de l'escola de Portbou i es faran les obres de millora dels centres escolars de la Bisbal afectats per la pedregada de l'agost passat.

D'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua peveu destinar 165 milions d'euros per continuar amb l'ampliació de la dessaladora de la Tordera, a Blanes, amb la previsió de poder licitar el projecte i l'obra abans del juliol d'aquest any. A més, hi ha previst incorporar-hi una planta fotovoltaica per disminuir el seu impacte energètic, sempre que s'aconsegueixin els fons europeus sol·licitats per a aquesta actuació. D'altra banda, es continuarà amb les accions de millora de la planta de valorització de residus de Campdorà, per un import total de 35 milions d'euros. També hi ha previstes millores a l'estació depuradora d'aigües residuals a Vall-llobrega i Platja d'Aro.

Pel que fa a les carreteres, s'iniciarà el projecte constructiu de la variant entre la Vall d'en Bas i Olot (C-37), amb la previsió d'executar 30 milions d'euros entre els anys 2024 i 2025. També es preveu acabar abans del tercer trimestre d'aquest 2023 la redacció del projecte de mesures de seguretat viària a la C-31 al seu pas per Ullà, amb l'objectiu de poder licitar les obres el 2024. Durant aquest primer trimestre, en canvi, es vol poder licitar ja les obres del nou pont sobre el riu Ter entre Sant Pau de Segúries i Camprodon (C-38).

També es concretarà el pla de millores de les carreteres del Baix Ter al qual la Generalitat es va comprometre l'any 2017. Així, es preveu dotar-hi cinc milions d'euros per arreglar els dos principals eixos: el nord, format per les carreteres C-31, Gi-634 i Gi-633 entre Torroella, Ullà, Verges, Jafre, Colomers, Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Medinyà, i el sud, format per les carreteres Gi-643 i Gi-642, que enllacen Torroella, Gualta, Serra de Daró, Parlavà, Rupià i la Pera. També estan previstes millores al pont del Ter a Verges.

Finalment, es farà el projecte constructiu del perllongament de la C-31 entre el Pont del Príncep i l'estació del TAV a Vilafant. D'altra banda, està previst el projecte d'ampliació de dos ponts sobre el Riudaura a Castell-Platja d'Aro i l'arranjament d el'avinguda de Santa Coloma a Olot, amb una rotonda com a nus de comunicacions a l'entrada cap al túnel de Bracons.