El pavelló poliesportiu de Puigcerdà acollirà el 25 de febrer la 26a edició de la Festa del Trinxat, que espera reunir un miler de comensals. Aquesta celebració és la principal mostra gastronòmica de la comarca i ha esdevingut una trobada multitudinària, amb un sopar de gala que serveix d'aparador dels productes Km0, com són la col d'hivern o les trumfes. Els ingredients per elaborar el trinxat són facilitats per l'ajuntament de la capital cerdana a quinze restaurants de la localitat. A més, hi haurà una degustació d'embotits i formatges del Pirineu, així com també uns entrants i bacallà com a segon plat, elaborats pel col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya, i cignes de nata de postres preparats per sis pastisseries d'arreu de la comarca.

La Festa del Trinxat està organitzada per l'Ajuntament de Puigcerdà i el Patronat Municipal de Turisme, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya, diversos restaurants, pastissers, proveïdors i establiments de Puigcerdà i comarca, la fundació Adis, l'Institut Pere Borrell i l'associació de comerç de Puigcerdà.