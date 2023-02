La Fundació Dexeus Dona ha intervingut 25 dones gironines víctimes d'ablació per reconstruir-los el clítoris en quinze anys. Des que es va posar en marxa el 2007, el Programa de Reconstrucció Genital de l'entitat operat 139 dones. Del total que han estat intervingudes des de l'inici del programa, 87 resideixen a Catalunya i representen un 62% del total. La majoria viu a la província de Barcelona (49), i de Girona (25), i un percentatge més baix a Lleida (12) i Tarragona (1). D'aquesta manera, les dades facilitades per la fundació corroboren que Girona és la segona província amb més víctimes que s'han sotmès a una reconstrucció. L'informe s'ha enviat tenint en compte la proximitat del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, dilluns vinent.

Des de fa uns quants anys, a Catalunya aquesta intervenció la cobreix també la sanitat pública, però la Fundació Dexeus Dona va ser pionera en l'impuls del programa de reconstrucció genital, que està liderat pel doctor Pere Barri Soldevila, pioner en aqeust tipus d'intervencions a l'Estat espanyol. L'any passat, la clínica va fer tretze operacions: sis es van practicar a dones residents a Catalunya (tres de la província de Barcelona i tres de Lleida). La resta són pacients procedents d‟altres comunitats autònomes d‟Espanya (una de Madrid, una de Pamplona i dos de Canàries) i d'altres països d'Europa i dels Estats Units. A aquestes tretze operacions cal sumar-ne una més practicada el mes de gener de 2023, per la qual cosa, en total, el nombre de pacients intervingudes fins al 31 de gener de 2023 és 139. Tot i que l'any passat no se'n va fer a cap dona procedent de Girona, nou de les vint-i-cinc intervencions de residents a la província s'han fet en els últims quatre anys. La majoria, nascudes a Espanya i Senegal Per països d'origen, un 25% han nascut a Espanya, un 23% al Senegal, un 11% són de Gàmbia i un 10% de Mali. La resta procedeixen d'altres països africans, com ara Costa d'Ivori, Guinea, Guinea Bissau, Nigèria, Burkina Faso, Etiòpia, Sudan, Egipte, Ghana i Kenya. "El programa de reconstrucció genital ofereix acompanyament psicològic a totes les pacients, tant abans com després de la intervenció”, explica el Dr. Pere Barri Soldevila. “Cal tenir en compte que el procés que han viscut, moltes vegades, ha estat traumàtic. A més, la majoria d'aquestes pacients són molt joves, la mitjana d'edat és de 28 anys”, afegeix. La intervenció de reconstrucció genital postablació dura uns 45 minuts i el seu objectiu és restituir anatòmicament el clítoris i altres òrgans afectats, així com recuperar-ne l'aspecte i la capacitat sensitiva, cosa que s'aconsegueix en més del 75% dels casos.