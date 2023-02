El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de les subvencions per a aquest 2023, amb una dotació global que torna a incrementar-se i arriba fins als 2.225.000 euros. L'objectiu és contribuir al foment i la promoció de l’activitat fisicoesportiva a les comarques gironines. Aquests ajuts es vehiculen a través de cinc programes específics dirigits a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius i centres educatius de la demarcació. Enguany, com a novetat, s’hi incorporen les modalitats de curses d’orientació, gimnàstica artística i gimnàstica rítmica en el subprograma B2, de suport a l’alta competició.

El diputat d’Esports, Jordi Masquef, ha subratllat que "fer activitat física de forma regular ens aporta benestar i ens ajuda a tenir una bona qualitat de vida i prevenir malalties. Nosaltres, des de la Diputació de Girona, treballem i posem el nostre gra de sorra per donar suport als ajuntaments i les entitats de la demarcació, federades i no federades, a tirar endavant projectes i activitats en aquest àmbit, i perquè se’n beneficiï la ciutadania".

Cinc programes d'ajuts

En concret, s'ofereixen ajuts en cinc programes: A, B, C, D o F. El programa A engloba el paquet d’ajuts més important (1.030.000 euros repartits en quatre subprogrames) a través del qual habitualment se’n beneficien gairebé el 90 % dels ajuntaments de la demarcació. Aquest any, les entitats esportives sense ànim de lucre declarades d’utilitat pública també es poden acollir als subprogrames A3 i A4.

L'A1 inclou a les activitats promogudes per l’ajuntament en els equipaments o espais municipals, l'A2 es destina als ajuts als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius, l'A3 a les subvencions per a millores en equipaments esportius de la demarcació corresponents a la substitució o condicionament de la protecció i l’enllumenat i l'A4 a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius de titularitat pública o de les entitats esportives gironines.

Amb el programa B, la Diputació dona suport a les entitats sense afany de lucre vinculades a l’esport "per contribuir a la tasca social que fan al territori de forma desinteressada i en benefici de la ciutadania". En total, s'hi destinen 765.000 euros repartits en cinc subprogrames.

El B1 dona suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l’activitat esportiva de les entitats gironines, el B2 es destina a ajuts per concórrer a l’alta competició les entitats esportives que hi prenen part amb equips en les categories absolutes o sènior de les competicions regulars federades, el B3 ofereix suport a l’organització de campionats de Catalunya, d’Espanya i de les competicions internacionals reconegudes per les seves federacions esportives oficials, el B4 dona suport a entitats esportives perquè els seus esportistes participin, prèvia classificació, en els campionats d’Espanya, d’Europa o mundials organitzats per les federacions esportives respectives i que se celebrin fora de Catalunya i, finalment, el B5 ofereix ajuts per a la realització d’actes extraordinaris amb motiu de la celebració dels 25, 50, 75 i 100 anys d’una entitat.

El programa C inclou subvencions per impulsar les activitats de promoció de l’esport dels consells esportius gironins i les que proposi el servei d’Esports de la Diputació de Girona en cadascuna de les comarques. L’import previst és de 220.000 euros.

Natació a l'escola

El programa D està desglossat en dos subprogrames, que destinaran 155.000 euros a ajuntaments, centres educatius públics o privats concertats i les seves associacions esportives escolats. Per una banda, el D1 i inclou el programa 'Neda a l’escola', iniciat per la Diputació de Girona fa gairebé una dècada. La iniciativa està dirigida a nens i nenes d’entre cinc i deu anys de les comarques gironines, perquè aprenguin a nedar i, alhora, per reduir el cost que l’activitat té per a les famílies. I, d'altra banda, el D2 està dirigit a cobrir les necessitats derivades del desenvolupament de l’activitat esportiva extraescolar emmarcada dins el calendari escolar.

Per últim, el programa F recull les subvencions per a la promoció de l’activitat física adaptada i l’esport adaptat, amb una dotació global de 55.000 euros. Les sol·licituds per a aquestes subvencions es poden presentar a partir d'aquest dijous i fins a la data que indiqui la convocatòria de cada programa. La major part de les línies, excepte els subprogrames A2, B3 i B4, es tanquen l’1 de març. En aquests tres casos, el termini s’allarga fins al 31 de maig.