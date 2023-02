El pressupost de la Generalitat a les comarques gironines per aquest 2023 ascendirà a 156,6 milions d'euros, el que suposa un creixement del 40,4% respecte el de 2022. Després que tant ERC com PSC fessin públiques ahir algunes de les principals inversions, avui la Generalitat ha fet públic el llistat d'inversions per comarques.

A banda dels dos milions que es destinen per al futur Trueta i els 8,4 que es faran servir per reformar l'actual edifici hospitalari, també destaquen 6,5 milions d'euros per a millorar la versatilitat i prestacions de la terminal de Vilamalla, acompanyada d’unes obligacions plurianuals compromeses pel 2023-2026 de 38,5 milions d’euros pel LogisIntermodal El Far d’Empordà - Vilamalla. Segons indica la Generalitat, les actuacions previstes permetran l’accés en ample internacional de trens de fins a 750 metres a la terminal de Vilamalla, una actuació estratègica amb l'objectiu de potenciar el transport transfronterer de mercaderies per ferrocarril i dedesenvolupar el Corredor Mediterrani ferroviari. A més, la Generalitat també destaca que la inversió en educació ascendirà als 11,3 milions d'euros a la vegueria de Girona. Així, subratlla l'ampliació de l’Escola Gegant del Rec a Salt (2,3 milions), la nova construcció de l’Escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla (2,1 milions) i la nova construcció de l’Escola Carme Guasch a Figueres (1,6 milions). També preveu la nova construcció de l’escola Fanals a Castell-Platja d’Aro, l’escola Vall-Llobrega i l’institut Ermessenda de Girona, l’ampliació de l’Escola Madrenc a Vilablareix, la reforma de l’institut la Bisbal, les obres de millora a l’institut Salvador Espriu de Salt, la licitació per l’adjudicació de la construcció del nou Institut Salvador Sunyer i el nou institut a Vilafant. En quant a Salut, la Generlaitat destaca les inversions als centres de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona (16,4 milions), l’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Comarcal de Blanes i Hospital Comarcal de la Selva (7,9 milions), les noves construccions dels CAP d’Olot i Hostalric; la licitació de les obres d’ampliació del CAP de Palafrugell i l’estudi del projecte de construcció del nou CAP a Eixample de Girona. Aquestes son les principals inversions dels Pressupostos de la Generalitat a Girona Resum per comarques: Intervencions destacades a l’Alt Empordà: Actuacions al LogisIntermodal El Far d’Empordà - Vilamalla

Conservació de carreteres

Nova construcció de la Comissaria de Districte de la Jonquera

Inversions en educació:

Nova construcció Escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla

Nova construcció Escola Carme Guasch (Figueres). 2 línies

Redacció de projecte de construcció del nou Institut a Vilafant

Remodelació estació de Vilamalla, conveni amb ADIF

Perllongament de la C-31 entre el Pont del Príncep i l’estació TAV de Vilafant

Ampliació CAP de l’Escala

Inversions al Parc Natural del Cap de Creus Inversions destacades al Baix Empordà: Conservació de carreteres:

Rehabilitació del pont de la carretera C-252 sobre el riu Ter, Tram: Ultramort-Verges

Obres de millora a la GI-634 entre Colomers i Verges i a la C-25 a Pont del Ter

Ampliació de 2 ponts sobre el Ridaura (Castell-Platja d’Aro)

Licitació d’obres d’ampliació del CAP de Palafrugell

Inversions en educació:

Nova construcció Escola Fanals (Castell-Platja d’Aro), 1 línia

Nova construcció Escola Vall-Llobrega, 6 unitats

Reforma de l’Institut la Bisbal (La Bisbal de l’Empordà)

Millores en centres escolars afectats per la pedragada del 2022 a la Bisbal d’Empordà

Obres de restauració de la muralla de la ciutat arqueològica i excavació arqueològica al jaciment d’Ullastret

Millores a la depuradora d’aigües residuals a Vall-Llobrega i Platja d’Aro

Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Museu Carmen Thyssen Inversions destacades a la Garrotxa: Conservació de carreteres:

Arranjaments a l’Avinguda Santa Coloma a Olot amb una rotonda com a nus de comunicacions a l’entrada del túnel de Bracons

Nova construcció CAP Olot

Obres a l’EDAR i el col·lector de Castellfollit de la Roca

Urbanització del polígon de Llongafollia (Sant Feliu de Pallarols)

Portada d’aigües a la finca Sant Mateu, carretera C-37, La Vall d’en Bas Inversions destacades al Gironès: Inversions en salut:

Inversions diverses (adquisició de maquinària, mobiliari i reposició) als centres de l’Institut d’Assistència Sanitària

Inversions diverses (bloc quirúrgic, oncologia, diagnòstic per la imatge i bloc obstètric) a l’Hospital Doctor Josep Trueta (Girona)

Estudi pel projecte de construcció del nou CAP Eixample (Girona)

Conservació de carreteres:

Condicionament GI-633 i GI-634 entre Sant Julià de Ramis i Verges

Centre de tractament de residus municipals Girona

Inversió en educació:

Ampliació Escola Gegant del Rec (Salt) ampliació 2 línies

Ampliació Escola Madrenc (Vilablareix)

Obres de millora a l’Institut Salvador Espriu de Salt

Construcció de l’Institut Ermessenda (Girona)

Licitació d’adjudicació d’obres de construcció Institut Salvador Sunyer i Aimeric (Salt)

Remodelació de l’EDAR de Sant Gregori

Accions de millora a la planta de valorització de residus de Campdorà

Desplegament de fibra òptica troncal Inversions destacades al Pla de l’Estany: Actuacions de millora de la C-66

Conservació de carreteres

Projecte de fibra òptica troncal

Redacció i execució de la nova museografia i obres del museu arqueològic de Banyoles Inversions destacades al Ripollès: Inversions diverses a l’estació d’esquí de Vallter 2000

Concessió d’obra pública a l’eix viari Centelles – Vic – Ripoll (C-17)

Inversions diverses a la Vall de Núria

Actuacions de millora a la C-17 Tram: Ripoll

Conservació de carreteres Inversions destacades a la Selva: Inversions en salut:

Inversions (ampliació bloc quirúrgic, entre d’altres) a l’Hospital Comarcal de Blanes / Hospital Comarcal de la Selva

Nova construcció CAP Hostalrich

Condicionament del corredor Brugent – Ter

Conservació de carreteres:

Planta de residus de la Selva

Obres a l’EDAR de Tossa de Mar

Ordenació d’accessos a la carretera C-63 a Vidreres

Sanejament i depuració dels nuclis de Regent Park, Fogars de Tordera i Parcs dels Prínceps

Obres a l’estació depuradora i col·lectors d’Amer

Instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) a la dessalinitzadora de la Tordera Amb els romanents d’Infraestructures, que a la vegueria ascendeixen a 11,7 milions d’euros, es finançaran, entre d’altres, les actuacions següents: Via ciclista del Ter, tram entre Sant Joan de les Abadesses i Vilallonga de Ter

Via ciclista a la GI-524 entre Olot i Can Blanc (Santa Pau)

Via verda a l’entorn de la C-31 entre Verges i Albons

Via ciclista a la C-25 entre Campllong i Cassà de la Selva

Desplegament de la fibra òptica.