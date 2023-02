L’Ajuntament de Banyoles amplia el Punt Lila amb un nou punt d’atenció mòbil i el servei s’utilitzarà, a partir d’ara, en diferents espais i activitats de la ciutat, no només vinculades a l’oci nocturn i al públic juvenil. El nou punt, que s’ha creat amb el suport del dissenyador industrial Andreu Carulla i els alumnes de cicles formatius de l’INS Josep Brugulat, s’estrenarà per Carnestoltes.

Segons detallen des de l'Ajuntament, el Punt Lila, que està coordinat pel Punt de Salut Jove de l’Àrea de Joventut, té com a objectiu principal oferir als joves un servei de suport, prevenció, orientació i acompanyament durant les nits de les festes populars, per exemple, el Carnestoltes, les Festes d’Agost o la Festa Major de Sant Martirià. A més, es vol oferir una figura educativa de referència i que pugui facilitar suport en casos d’assetjament, fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables, reduir els riscos associats al consum d’alcohol i altres substàncies i promoure l’autonomia personal, l’autogestió de la salut i la presa de decisions.

La regidora de Benestar Social, Ester Busquets, destaca que «el Punt Lila s’ha anat consolidant en les nits d’oci nocturn i amb les visites als centres de secundària i s’ha convertit en una referència per als i les joves perquè molts hi acudeixen, però ara volem consolidar-lo amb un nou punt d’atenció mòbil que ens ha de permetre ampliar el servei, fer-lo créixer i obrir-lo a nous públics i sectors de la societat banyolina».

Amb aquest nou objectiu, el consistori ha presentat aquest divendres el nou Punt Lila que s’ha treballat conjuntament amb el dissenyador industrial Andreu Carulla i els estudiants dels cicles formatius de grau mig i superior de l’Institut Josep Brugulat. El dissenyador i els alumnes van començar a treballar conjuntament fa tres anys recollint les necessitats dels tècnics de joventut per a l’atenció al Punt Lila, dissenyant i preparant la maqueta i treballant per convertir una caravana en un Punt Lila mòbil. En el procés, que la pandèmia ha allargat en tres anys, hi han participat una vintena d’alumnes dels cicles formatius. «Aquest Punt Lila que avui presentem és fruit d’un treball transversal entre diferents àrees del consistori», h afirmat Busquets.