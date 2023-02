La creació d’una taula bilateral entre el sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut va ser fruit de l’acord entre totes dues parts per tal d’evitar una nova vaga dels facultatius aquesta setmana. Segons afirma el sindicat, s’aplicaran millores en les condicions i el temps d’atenció als pacients; s’optimitzaran les agendes dels facultatius; es realitzaran estudis de càrregues de treball; s’implementaran mecanismes per desburocratitzar les consultes i es dotarà el personal facultatiu de més temps per a la formació continuada, la recerca i la docència.

Segons el secretari general, Xavier Lleonart, les possibles millores retributives dels professionals també formaran part de les partides pressupostàries imprescindibles per a l’execució de les mesures. D’altra banda, des del sindicat remarquen que s’ha donat una «treva» a Salut, «però no comporta cap renúncia de les reivindicacions». Rosa Maria Jaumà, delegada de Metges de Catalunya a l’atenció primària, especifica que «hem donat un vot de confiança a Salut perquè ha mostrat compromís i voluntat per a solucionar una problemàtica que perdura des de fa anys, esperem que els responsables siguin coherents». Altres sindicats en contra L’aposta per la taula bilateral no ha estat ben rebuda pels altres professionals sanitaris. El sindicat Comissions Obreres considera que ja hi ha una taula de negociació establerta entre els treballadors i Salut i rebutja que n’hi hagi una altra d'específica per metges. En la mateixa línia, fonts del sindicat CATAC lamenten que «és una vergonya que prescindeixin de la resta de categories». També hi ha el rebuig del sindicat Infermeres de Catalunya i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).